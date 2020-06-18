【海鮮迷思】怎樣分辨鮑魚與九孔？體積、外殼孔洞多少成解密關鍵

鮑魚近年因為濫捕的問題，導致鮑魚的產量逐漸減少。也因此會有人魚目混珠，把與鮑魚外觀非常相似的九孔拿來當鮑魚販售，但其實他們許多不一樣的地方，價格上也相差許多。因此今天就要來大家看看，究竟他們有什麼區別。

鮑魚與九孔是什麼？怎樣分辨兩者？（點擊下圖看答案！）

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鮑魚與九孔是什麼？

要分辨他們之間有什麼不同，要先來看看鮑魚與九孔是什麼。鮑屬它是一類海洋腹足綱軟體動物，以藻類為食。鮑魚被列為名貴食材之一，為海產「八珍」之一、「鮑參翅肚」之首。市面上常見的鮑魚皆來自日本北部、中國東北部、北美洲西岸、南美洲、南非、澳洲等地。而九孔其實是鮑魚的一種，在鮑魚屬中為體型較小的，是台灣土產鮑魚的俗名。一般來說，鮑魚大都生長在冷水海域，九孔則生長在暖水海域。

鮑魚打從肉質到外殼都富有營養價值，鮑魚肉質鮮美，營養豐富，補而不燥，養肝明目，而鮑魚的外殼則是著名的中藥材石決明。石決明有清熱明目、平肝息風的功效。鮑魚含有豐富的蛋白質，還有較多的鈣、鐵、碘和維他命A等營養元素，因此鮑魚可說是非常好的食材。

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鮑魚與九孔怎麼區別？

要分辨九孔與鮑魚我們可以先從外殼看起，鮑魚的殼比較凹凸，洞孔也比較立體，洞旁會有隆起的立體小丘那樣，但殼上的孔洞較少。而九孔的殼體積較小，且表面與鮑魚的殼相比光滑許多，但孔洞較鮑魚多。這邊必須要提到一個小知識，九孔雖然名字有個「九」字，但不表示他有九個孔洞，「九」代表多數的意思，通常九孔殼上的洞有6~10個以上。

再來說說吃起來的口感，鮑魚吃起來口感較軟嫩，尤其是每年五月最肥美，最有名的為澳洲鮮鮑。而九孔吃起來肉質相當扎實有口感、嚼勁，至於肉質甜度，則沒有明顯差異。

在價格上九孔與鮑魚也有明顯的差異，新鮮的鮑魚每斤約台幣700元以上不等，而一般來說九孔只要鮑魚三分之一價格就可以買到。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：鮑魚與九孔一不一樣？之間有什麼差別】