【醉鮑魚食譜】做節菜簡單體面　烚鮑魚溫度有竅妙！

撰文：余曉彤
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中秋節除了賞月，晚上跟家人吃的晚餐也是重點環節之一。不過準備餐桌上的精美佳餚費時之餘亦擔心體面問題，製作醉鮑魚便可一次解決這兩個問題！不但感覺豪氣，醉鮑魚的做法也非常簡單，浸泡一晚更特別入味。
攝錄：詹郭敏、陳錦超
剪接：梁惠怡
場地提供：美亞廚具
為了令鮑魚口感不變韌，普遍都會選擇用大火蒸多過烚，事實上用烚的方法都可以令鮑魚熟透同時爽口不死實，肉質彈牙。只要將水燒熱至攝氏70度左右，之後放入鮑魚，再把火調至細火以保持70度的水溫，煮8分鐘或至鮑魚全熟。如果在水沸騰至100度後放入鮮鮑魚，會令牠接觸滾水後便收縮變韌，影響肉質，相反攝氏70度的水溫會令鮑魚於較放鬆的狀態下至全熟。
用70度的水溫烚鮑魚能保持口感爽口彈牙。
至於清理鮑魚都是在鮑魚身上灑上少少鹽，再用牙刷於鮮鮑魚的殼邊及身上輕輕力刷。鮮鮑魚烚好後，小心慢慢起肉，再把肉與殼之間的灰灰綠綠內臟去除即可。另外處理鮮鮑魚時，謹記戴手套，以免被鮑魚的外殼鎅傷。
醉鮑魚食譜
健康小貼士：
鮑魚含高蛋白質、維他命、礦物質碘、鈣、磷和有效破壞癌細胞的「鮑素」，同時亦夠滋陰，能幫助女性調整月經不順等。而在中醫角度，鮑魚可養肝、明目、補腎，唯一要注意的是它較難消化，腸胃不好的人不宜多吃。
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|食譜
|醉鮑魚（浸）
|材料
|鮮鮑魚6隻、紹興酒250mL、糟鹵250mL、雞粉1茶匙、糖2湯匙、杞子適量
|做法
|1. 鮮鮑魚用刷加上鹽，於清水下徹底洗刷乾淨。
|2. 煮滾一鍋水，加入鮮鮑魚，保持中細火煮鮑魚8分鐘。
|3. 用湯匙起出鮑魚肉，清除灰灰綠綠的內臟。
|4. 於鮑魚肉的頂部用刀鎅十字花紋，備用。
|5. 準備一個大碗加入紹興酒、糟鹵、糖、雞粉及杞子一同攪拌。
|6. 加入鮑魚，封蓋，放入雪櫃浸泡6小時即成。