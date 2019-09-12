【醉鮑魚食譜】做節菜簡單體面　烚鮑魚溫度有竅妙！

中秋節除了賞月，晚上跟家人吃的晚餐也是重點環節之一。不過準備餐桌上的精美佳餚費時之餘亦擔心體面問題，製作醉鮑魚便可一次解決這兩個問題！不但感覺豪氣，醉鮑魚的做法也非常簡單，浸泡一晚更特別入味。 攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：梁惠怡 場地提供：美亞廚具

為了令鮑魚口感不變韌，普遍都會選擇用大火蒸多過烚，事實上用烚的方法都可以令鮑魚熟透同時爽口不死實，肉質彈牙。只要將水燒熱至攝氏70度左右，之後放入鮑魚，再把火調至細火以保持70度的水溫，煮8分鐘或至鮑魚全熟。如果在水沸騰至100度後放入鮮鮑魚，會令牠接觸滾水後便收縮變韌，影響肉質，相反攝氏70度的水溫會令鮑魚於較放鬆的狀態下至全熟。

用70度的水溫烚鮑魚能保持口感爽口彈牙。

至於清理鮑魚都是在鮑魚身上灑上少少鹽，再用牙刷於鮮鮑魚的殼邊及身上輕輕力刷。鮮鮑魚烚好後，小心慢慢起肉，再把肉與殼之間的灰灰綠綠內臟去除即可。另外處理鮮鮑魚時，謹記戴手套，以免被鮑魚的外殼鎅傷。

醉鮑魚食譜

健康小貼士：

鮑魚含高蛋白質、維他命、礦物質碘、鈣、磷和有效破壞癌細胞的「鮑素」，同時亦夠滋陰，能幫助女性調整月經不順等。而在中醫角度，鮑魚可養肝、明目、補腎，唯一要注意的是它較難消化，腸胃不好的人不宜多吃。

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