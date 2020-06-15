【三餸一湯食譜】涼拌菠菜+香煎芙蓉蛋+金銀蒜魚塊+消暑滾湯

天氣愈來愈熱，要在悶熱的廚房煮餸，還真需要不少能耐。上月「三餸一湯」介紹過幾款15分鐘煮完的菜式，再配上滾湯，見有不少人喜歡，今次再介紹另一款慳時間的三餸一湯組合，連消暑的滾湯都一樣能夠在20分鐘完成，很快速吧？

整頓飯以「涼拌菠菜」開始，配合壽司竹蓆，原來就能輕鬆做出整齊而不會爛蓉蓉的菠菜，相信對廚藝不精的讀者也完全冇難度。整道涼菜不但清新而涼浸浸，營養價值也高，其鐵質補血不在話下，蛋白質也相當豐富，只要食600克菠菜，就等同吃了2隻雞蛋。

第二道菜是「香煎芙蓉蛋」，食開茶記都知道這是很適合佐飯的一道菜，自己煮也只需10分鐘，新手怕雞蛋黐底或不成形，建議用半煎炸形式加多少許油，這樣會更脆口，同時降低失敗率。

第三道菜是「金銀蒜魚塊」，龍蠆片以生蒜和炸蒜帶味，載滿蒜香的蒸魚豉油被墊底的豆卜盡吸，是很值得一試的蒸餸。個人認為龍蠆片不似想像般貴，但如果想要價格再親民的魚，有人亦會用鱈魚柳，按喜好選料就好。

上述幾個餸，有魚、有菜、有蛋，營養夠均衡。如果想再滾啖湯，「勝瓜草菇雞粒湯」同樣是個適合一家大小的輕怡選擇。勝瓜現時當造，有清熱解暑及通便的作用，既可當湯飲，也可製成湯飯，最重要是20分鐘就煲起，十分方便。

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