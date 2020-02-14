【鮑魚冷知識】分辨乾鮑等級靠睇「頭數」？一文看清挑選保存秘訣

鮑魚與魚翅、海參、魚肚並列四大海味，重要宴會總少不了這道名貴菜色，其價值高低取決於重量，若一斤鮑魚裡的個數愈少，表示等級愈高，而等級則是以「頭數」來辨別的。

舉例來說，四頭鮑代表一斤四隻，十頭鮑代表一斤十隻，而此可見單個四頭鮑的重量較重，價格自然也相對昂貴。不過要注意的是，此種分級方式是乾鮑特有的分級單位，不適用於新鮮鮑魚。

鮑魚的產品種類共有乾貨、鮮貨、冷凍、罐頭四種，其中最貴的就是乾鮑，由於加工過程必須花費大量時間與人力，製成乾鮑之後，重量大約僅剩鮮貨的10％，如果要加工成一隻三頭鮑，必須使用大約兩公斤的新鮮鮑魚。但鮑魚生長速度會隨著年齡增長而減緩，加上近年來，由於海域污染情況加劇，生存空間被大幅壓縮，再加上過度濫捕，使得鮑魚供給量持續減少，在供不應求的情況下，導致價格更是居高不下。

鮑魚的產品種類共有乾貨、鮮貨、冷凍、罐頭四種。（資料圖片）

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大多數的消費者購買鮑魚都是為了品嚐，但有些人看準鮑魚具有高度市場價值，紛紛捧著資金準備搶食這塊商機。資金少的人，往往會選擇投資門檻較低的罐頭鮑魚，只是保存期限不長，僅能當作短期投資，增值的幅度並不高；也有人選擇投資鮮鮑，但冷藏或冷凍保存須支付大量電費，保存期限也很短，利潤非常有限。

相較之下，能長期保存的乾鮑便成為炙手可熱的目標。不過，投資前最好做足功課，了解什麼樣的乾鮑才是適合投資的目標。鮑魚生長在水溫較低的海域，產區包括日本、中國 、澳洲、紐西蘭、南非、墨西哥、歐洲等地，以乾鮑的種類與產地來說，產於日本，目前受到許多人推崇的網鮑、禾麻鮑、吉品鮑是值得考慮的目標；至於頭數則是愈大愈好，至少要五頭鮑以上，因為數量非常稀少，有極高的升值潛力。

假如順利購入頂級乾鮑，須將其放置於密封的玻璃瓶內，防止因接觸到空氣而受潮，並定期將乾鮑放在可接受日光照射的地方，藉此去除多餘的水分，使香味變得更加濃郁，建議避開中午時段，以免因曝曬強光造成過度乾燥。曬完之後，用柔軟的刷子刷去附著在表面的鹽份與灰塵，這樣就能讓乾鮑時時處於最佳狀態，更有機會大幅增值。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：如何分辨鮑魚等級？看「頭數」就知道】