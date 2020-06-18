【揀蔬菜貼士】日本專家2招揀香甜番薯　圓胖或細長的更甜更綿？

番薯近年深受女士歡迎，因其營養價值高，並且有預防水腫、美肌及幫助消化等功效，故不少女生都會把它作為正餐或小食，香甜、軟糯及綿滑的番薯均備受喜愛。番薯跟牛油果及奇異果相似，單憑肉眼不能分辨好壞，一日不拿去蒸，一日不知道是香甜或是淡而無味。不過知道以下方法後，便可以單靠目測挑選出美味寬的甜番薯！

番薯不再是冬天時的專利，一年四季都有捧場客，最簡易的烹調方法便是蒸！蒸番薯除了溫度重要外，番薯自身的品質亦非常重要，其糖分愈高蒸出來的效果愈香甜，但怎樣才可以挑選出甜番薯呢？日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》邀請了千葉大學園藝學部講師山川理博士教授觀眾靠目測揀選甜番薯。

即使是袋狀番薯也可以用這2招揀番薯貼士！（資料圖片／余曉彤攝）

以下哪條番薯，那一條較甜？

購買番薯時，你會選擇形狀細長的抑或是圓轆轆、肥大的番薯？（日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》截圖）

按圖看挑選香甜番薯的方法︰

+ 7 + 6 + 5

從形狀判斷番薯的甜度，從外皮也可判斷番薯的口感！另一位專家日本蔬果業界龍頭代表杉本桑先生在朝日電視台節目《相葉マナブ》中使教授了，如何從外皮得知番薯的綿滑程度。他指剛挖出的番薯粉感較重，而儲存一至兩個月後，番薯口感會變得綿滑。同時，番薯的澱粉會變成糖分，更甜更好食。

按圖看如何從外皮挑選口感綿滑的番薯：

+ 8 + 7 + 6

番薯的製作方式千變萬化，個人認為蒸的已經非常美味，特別是日本的安納芋，蒸熟後的味道及口感可謂驚為天人。安納芋又有蜜甜番薯之稱，肉質軟綿呈深黃色，甜得來帶有蜜糖香味。平常蒸番薯大多只需要15分鐘便會香甜細膩，但安納芋蒸30分鐘的話，口感會變得更加軟糯綿密。

從照片也看得出蒸超過30分鐘的安納芋變得更軟糯綿密！

安納芋蒸30分鐘

除了蒸外，番薯甜食也是不錯的選擇，有興趣的話可以參考以下食譜：

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