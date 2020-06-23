【切水果貼士】芒果起肉切粒2大簡易方法！專家教揀超甜多汁芒果

夏季的當造水果眾多，大眾對於又大又香又甜的芒果都愛不釋手，可是對許多人而言中間的巨大果核實在令人討厭，因那兒的果肉實在不好切。而且芒果是超多汁的水果，不想浪費分毫該如何切好？ 攝影：黃卓敏

芒果向來都深受港人歡迎，特別是整顆通紅的台灣愛文芒，早前連立法會議員葛珮帆也要在內務委員會的投票時段，以手機落訂兩箱台灣蜜雪芒果！作為芒果愛好者，當然不想浪費分毫，把每一滴汁液及果肉放進口中。但中間的果核可說是一個大障礙，吃的時候又特別狼狽。以下有2個不浪費分毫起果肉的方法，一個是方便作甜品的芒果粒，另一個是吃起來不髒手！

你會如何吃芒果？以下2種起肉方法，你喜歡哪一種？

按圖看2個簡易芒果起肉法︰

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各地水果專家教揀超甜、多汁芒果！

全球的芒果品種繁多，台灣和日本的出產的芒果在香港便有最多「粉絲」支持，因以又香又甜見稱，加上價錢相對平穩，故一到6、7月便會爭相訂購。本港網絡水果商店「果道館」負責人黃冠雄（Nicholas）曾接受《香港01》訪問，教授讀者選購愛文芒及如何鑒別它的的最佳賞味期！

請按圖看如何捕捉愛文芒的最佳賞味期：

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其次，日本出產的芒果都是以紅皮芒果為主， 極甜多汁的一定要選日本的宮崎縣芒果，因種植嚴格，一條樹枝上只能培植兩個芒果，以確保所有養分和水分均高度集中在芒果上。至於想選購普通的日本紅皮芒果，可以參考日本百年頂級水果名店「千疋屋」的採購部長石部一保的貼士，單靠目測選出超甜、多汁、柔軟的紅皮芒果！

請按圖看如何選出超甜、多汁、柔軟的紅皮芒果：