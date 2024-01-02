揀蔬菜貼士｜椰菜重就好？日專家教睇個底！嫩韭菜揀細長或寬短？

揀蔬菜貼士，這次分享揀更嫩、更好吃的椰菜及韭菜。平日到超市買椰菜，完整或切開皆有，坊間有建議秤一秤，看看是否夠圓夠大才買得過，但日本蔬菜專家講解，不是夠重、夠圓及夠大便叫好，最主要看菜芯。至於，韭菜更只有少數人懂揀，一般人看韭菜翠綠細長，或隨便挑一束便算，但揀爽嫩韭菜原來比想像中有趣。



目測即知菜葉嫩、水分足的椰菜，貼士非常實用。（《相葉學》影片截圖）

用目測即可神速地揀到菜葉嫩、水分足的好吃椰菜，這個貼士真的非常實用！我們先以一般人揀椰菜時，看葉片、看色、看外型猜以下哪個椰菜較好吃？

以下哪個椰菜，你認為較美味、較鮮？

哪個椰菜，你認為較美味、較鮮？（《相葉學》影片截圖）

應該完全被考起，是嗎？兩者看來不相伯仲，或者你已經急不及待要拿上手秤秤。但真的能靠目測便分辨到哪個椰菜更好味及值得買。

以下哪個椰菜，你認為較美味呢？翻轉看菜芯，便能看到有明顯的分別。

看菜芯便有明顯的分別。哪個椰菜，你認為較美味？（《相葉學》影片截圖）

椰菜原來分春天椰菜及冬天椰菜，冬天的椰菜品種扁圓，呈橢圓形，葉厚而硬。春夏的椰菜，若見到較圓或較扁兩款，即使是相同重量，揀較圓的為佳。據日本蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，鑒別好吃的椰菜更重要是看芯！不論冬季或春夏品種的椰菜。

芯大、芯小，哪樣好？

按圖有答案，多了解鑒別美味椰菜的主要方法︰

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椰菜芯小的椰菜更美味。從橫切面看，芯小的椰菜比較短，芯大的椰菜較長，菜葉會較硬。杉本先生解釋椰菜在收割後，仍會繼續生長，而菜芯粗大的會搶走營養，菜葉的水分及營養便隨之下降，變得不好吃。而菜芯短小的，代表是採摘的時間較短較新鮮，菜葉較鮮嫩。

椰菜芯怎樣才算短小？

切開看，椰菜芯的長度小於全個椰菜的1/3為佳，也可以500日圓或港幣$1硬幣比較，比它更小的謂之小。

春夏圓椰菜，若相同重量的，圓較扁的較好。圓椰菜菜芯較小，葉薄而軟，水分較多及甜。而冬季的扁椰菜一般儲存時間長，橢圓形葉厚而硬，但同以菜芯小的為佳。

以下哪束韭菜，你認為較美味、較鮮？

翠綠的韭菜有時候不太爽嫩。（《相葉學》影片截圖）

至於韭菜，日本蔬菜達人亦有揀韭菜的神技可以跟大家分享。一般來說，客人好少去揀韭菜，因為街市裡的菜販會隨意撿起一束上磅，然後塞入膠袋，麻煩你付錢後快走。在超市裡或者可揀來揀去，左思右想下，爽嫩韭菜如何鑒別？

哪束韭菜，你認為較美味、較鮮？（《相葉學》影片截圖）

韭菜原來在一年中可以收割幾次，第一造的韭菜最爽嫩。杉本先生分享揀韭菜的實用方法，若比較以上兩束韭菜，一看就知哪束加倍好吃！

按圖有答案，解釋鑒別美味韭菜的方法和成因︰

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揀韭菜，主要看葉的寬度及長度，寬而短的韭菜較美味。最初長出來的韭菜，葉片較寬，但韭菜一年可以收割幾次，隨着收割次數增加，新長的葉漸變窄變長，愈細長的韭菜，美味程度大減。

韭菜應如何烹調？

識揀更美味的韭菜後，杉本先生解說炒韭菜不老不韌的方法，按以下各圖參考烹調韭菜的料理妙招︰

想重溫日本蔬果專家傳授揀白蘿蔔、牛蒡、菠菜、洋蔥、京蔥、南瓜、番薯、番茄、紅蘿蔔、生菜、青瓜、蓮藕、粟米、紅提子、蜜桃、香蕉、奇異果、士多啤梨、車厘子、西瓜、蜜瓜、紅皮芒果、幸水梨、香印、巨峰秘技，請按各「藍字」連結。

參考資料︰相葉マナブ