【氣炸鍋食譜】焦糖燉蛋不敗甜點超好吃　4貼士玻璃脆糖蛋嫩滑

氣炸鍋也可做焦糖燉蛋！成功率高又美味的法式焦糖燉蛋，一般多用焗爐來做，現在流行用氣炸鍋，家裡有氣炸鍋的必試這道簡單的法式甜點。4個令焦糖燉蛋更易成功的貼士，使蛋嫩平滑不似「月球」。

焦糖燉蛋也可用氣炸鍋來做，屬易成功的甜品。

法式焦糖燉蛋（Crème brûlée）是法國的著名甜點，似燉蛋卻非用蒸燉而用烤焗，更精準的說法是用水浴法蒸烤，即在焗盤內注入水約1厘米高。即使是用氣炸鍋，也用水浴法蒸烤焦糖燉蛋，在氣炸鍋內注水，目的令烘焙過程中保持濕度，使製成品保持嫩滑效果。

即使是用氣炸鍋，也用水浴法蒸烤焦糖燉蛋。

與焗爐有相同功能的氣炸鍋也能做焦糖燉蛋，同樣簡單，省時省力。基本上將材料全部拌勻成蛋漿，注入烤杯，用170°C焗（氣炸）25分鐘，在燉蛋上撒一層砂糖，用噴槍將糖噴融化至略焦便可。

不過，要保證焦糖燉蛋滑嫩不似「月球」滿佈氣孔，並有香脆的焦糖面，輕敲有聲，請按下圖有4個小貼士可參考︰

提提大家，脆糖面燒好後要盡快食用，一般在45分鐘至1小時後，脆糖面會轉化成糖水，假如焦糖層「回水」的話，要將糖水倒走，再重新加上砂糖再燒，不過味道已不比首次好。

燉蛋焗起後，在表面撒上少許糖，再用噴槍將糖噴融化至略焦。

其次，相比一般抽屜式密封的氣炸鍋，有清晰透明度的鍋蓋不用「盲煮」，更易掌握烹調過程，尤其沒有用錫紙蓋封焦糖燉蛋烤製，透過透明玻璃更能清楚監察烹調過程及變化。記得用完氣炸鍋後，要徹底清洗鍋蓋及內鍋，氣炸鍋才乾淨耐用。

高透明度的氣炸鍋，不用「盲煮」，使用完畢後，要徹底清洗鍋蓋及內鍋，氣炸鍋才乾淨耐用。（German Pool Youtube 影片截圖）

氣炸鍋焦糖燉蛋食譜

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攝錄：詹郭敏、徐偉海

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、徐偉海

剪接：陳嘉杰

場地提供、廚具（3D旋轉光速氣炸鍋）提供︰德國寶

燒好的脆糖面要盡快食用，否則會化為糖水。

健康小貼士︰

雞蛋有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂，卵磷脂有助分解血管中膽固醇，使血液流通預防心臟病。淡忌廉的熱量及飽和脂肪高，減肥人士只宜淺嚐。

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