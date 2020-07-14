【焦糖布甸食譜】懶人必學微波爐焦糖燉蛋　免蒸免焗免開火！

焦糖布甸是很多人喜歡的甜品，就算不吃即做那些，偶然也會去超市或便利店購買日本出品的焦糖布甸，小小一杯已經二十元了！要自己做焦糖布甸其實不難，有人會焗；家裡沒焗爐的人可能會蒸，但其實還有一個更簡便的方法，就是用微波爐！即使是焦糖糖漿都可以靠微波爐做得到！ 攝影：鄧穎琪

焦糖布丁相比起做蛋糕等等的甜品，難度不算高，所需材料也相對少，而且全都是家中常備的材料。不過，有時都會見到網民分享自己做焦糖布甸失敗的經驗，例如：煮焦糖煮燶了、布甸有水泡等等，坦白說，筆者都曾經失敗過，並因此歸納出箇中原因，希望以下的做法和小貼士幫到大家。

日本YouTuber「だれウマ/学生筋肉男飯」曾在頻道分享自己製作微波爐焦糖布甸的食譜，獲過百萬人觀看。筆者也試著做做看，第一次因為未完全看懂日文食譜而有瑕疵，第二次改良後終於成功。

請按下圖睇「微波爐焦糖布甸」的製作步驟和貼士：

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微波爐焦糖布甸，只需10分鐘便馬上完成，很推薦大家試試！

今次示範的方法，絕對是最適合懶人的做法，只是一個微波爐就已經搞定，味道有蛋香而不會太甜，吃起來也軟滑，是很適合在家中製作的簡易甜點。此外，以下還有幾個焦糖燉蛋食譜，用蒸的或氣炸鍋都有。而焦糖方面，相比起是次的焦糖糖漿，有人更喜歡脆口如玻璃片般的硬焦糖，以下食譜都會有相關做法提供。

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資料來源：だれウマ/学生筋肉男飯