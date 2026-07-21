大暑節氣2026｜宜吃苦少肉中醫推13食物+6湯水 清熱去濕養陰生津
大暑節氣2026｜大暑是每年最熱的日子，一般於7月22至24日之間，今年大暑是7月23日（四），天文台預測當天氣溫達33度，分區更高至35度，這種天氣如果需要外出，還是要注意解暑，多食用清熱去濕的食物。註冊中醫師邱穎琳就推薦了多種「大暑」有關的飲食宜忌，還有湯水茶飲等。
大暑節氣2026｜大暑宜吃苦、清淡食物 勿刻意進補
大暑有三候，一候腐草為螢、二候土潤溽暑、三候大雨時行；古人深信螢火蟲由腐草變成，其實只是牠們產卵於枯草上，而大暑正是卵化的時候，螢火蟲破繭而出。至於土潤溽暑則非常簡單，土地濕潤、天氣潮濕；最後大雨時行，是指時常有大雷雨出現，但暑濕減弱，天氣將慢慢迎向立秋。
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大暑天氣酷熱，中醫認為應該多吃味苦、味淡，或是具有清熱、去濕和養陰生津功效的食物。兩星期前是小暑日子，但醫師就直指，香港無論是小暑抑或大暑，天氣都偏向濕熱，故此飲食上並無太大分別，不需仔細區分。相反地，她提醒大家在這種天氣不須刻意進補。
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請按下圖睇醫師建議的3類大暑適宜食物，以及不建議進食的食品類別：
大暑節氣2026｜大暑宜吃3類食物
1 清熱去濕類食物
如苦瓜、西瓜、綠豆、菊花、荷葉
2 去濕利水類食物
薏仁、老黃瓜、冬瓜、赤小豆
3 養陰生津類食物
蓮藕、百合、烏梅、山楂
此外，中醫師認為應減少食肉、包括牛肉、豬肉與羊肉等。因為肉是偏補益，但暑天宜吃清淡，故適宜多吃蔬果。另一方面，夏天無需特地進補，應避免飲鹿茸、黃耆、花膠、黨參這些補益湯水。
大暑節氣2026｜大暑少吃肉
牛肉、豬肉、羊肉
大暑節氣2026｜大暑湯水推介
除了食材，以下將介紹兩種由邱醫師推薦的大暑湯水，前者偏去濕，後者則以清熱為主。不過如果你懶得煲湯的話，最折衷辦法原來是飲綠茶，同樣具備清熱之效。
1. 荷葉冬瓜湯食譜 去濕利尿
請按下圖睇中醫推薦大暑湯水：
材料：冬瓜2斤、荷葉1塊、蓮蓬2個、土茯苓1斤、薏仁2両、蜜棗3粒、水15碗
做法：所有材料洗淨，冬瓜切塊，加水以大火煲滾後，轉小火煲1.5小時即成。
功效：土茯苓去濕健脾，荷葉消暑，配合解暑利小便的冬瓜，以及去濕的薏仁，適合大暑時節清熱去暑，去濕利尿。
2. 燈芯草冬瓜湯食譜 清熱生津
材料：燈芯草2束、淡竹葉1両、冬瓜2斤、薏仁2両、蜜棗4粒、蘆根2両、水15碗
做法：所有材料洗淨，冬瓜切塊，加水以大火煲滾後，轉小火煲1.5小時即成。
功效：燈芯草、淡竹葉清心去火，蘆根清熱生津，冬瓜解暑利小便，適合大暑飲用。
以下還有4款適合大暑的湯水食譜
銀杏冬菇冬瓜湯食譜
材料：
冬瓜500克
銀杏80克
生熟薏米75克
乾冬菇5隻
蜜棗2粒
水2公升
鹽適量
做法：
1.先浸軟乾冬菇備用，將全部材料用清水洗淨。
2.冬瓜留皮留籽，切成大塊。
3.煲滾水，將所有材料及浸菇的水加入鍋內。
4.再滾後轉慢火煲1小時，加入適量鹽調味完成。
冬瓜荷葉水鴨湯食譜
材料：
水鴨1隻
冬瓜500克
蓮子30克
荷葉1/4塊
陳皮1角
生薏米10克
熟薏米10克
瑤柱6粒
酒少許
水2公升
鹽適量
做法：
1.瑤柱、生薏米、熟薏米、陳皮浸軟，瑤柱連水留起，陳皮刮瓤備用。
2.蓮子浸軟，並用竹籤取出蓮子芯。
3.冬瓜去瓤和籽，連皮切塊。
4.水鴨拔毛、切走頭部和屁股部分、頸去皮和喉管，去走肺等內臟，將鴨身分成4至6份。
5.水鴨連冷水下鍋，大火煲滾汆水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨備用。
6.荷葉剪成數小塊，放進滾水煮5分鐘。
7.瑤柱以外的所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1小時。
8.加入瑤柱連瑤柱水，續煲1.5小時，加鹽調味即成。
大暑湯水｜荷葉霸王花無花果蓮子湯 化痰止咳清熱潤肺虛寒者慎服
荷葉霸王花無花果蓮子湯食譜
材料︰
荷葉1/2塊
霸王花2棵
無花果5粒
蓮子15克
南杏15克
水2公升
鹽少許
做法︰
1. 將湯料洗淨，瀝乾水。
2. 大火煲滾水，放入湯料。
3. 轉慢火煲1小時。
4. 加少許鹽調味完成。
蓮藕綠豆薏仁湯食譜
材料︰
蓮藕1條
綠豆1両
赤小豆1両
薏仁1両
蓮子1両
荷葉1塊
水3公升
做法︰
1.綠豆、赤小豆及薏仁洗淨，浸泡8小時。
2.蓮藕洗淨切塊，荷葉洗淨切半。
3.大火煲滾水後，放入全部材料，水再滾後轉細火。
4.煲1小時後熄火，蓋焗15分鐘完成。