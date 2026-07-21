大暑節氣2026｜宜吃苦少肉中醫推13食物+6湯水　清熱去濕養陰生津

大暑節氣2026｜大暑是每年最熱的日子，一般於7月22至24日之間，今年大暑是7月23日（四），天文台預測當天氣溫達33度，分區更高至35度，這種天氣如果需要外出，還是要注意解暑，多食用清熱去濕的食物。註冊中醫師邱穎琳就推薦了多種「大暑」有關的飲食宜忌，還有湯水茶飲等。



大暑節氣2026｜大暑宜吃苦、清淡食物 勿刻意進補

大暑有三候，一候腐草為螢、二候土潤溽暑、三候大雨時行；古人深信螢火蟲由腐草變成，其實只是牠們產卵於枯草上，而大暑正是卵化的時候，螢火蟲破繭而出。至於土潤溽暑則非常簡單，土地濕潤、天氣潮濕；最後大雨時行，是指時常有大雷雨出現，但暑濕減弱，天氣將慢慢迎向立秋。

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大暑天氣酷熱，中醫認為應該多吃味苦、味淡，或是具有清熱、去濕和養陰生津功效的食物。兩星期前是小暑日子，但醫師就直指，香港無論是小暑抑或大暑，天氣都偏向濕熱，故此飲食上並無太大分別，不需仔細區分。相反地，她提醒大家在這種天氣不須刻意進補。

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請按下圖睇醫師建議的3類大暑適宜食物，以及不建議進食的食品類別：

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大暑節氣2026｜大暑宜吃3類食物

1 清熱去濕類食物

如苦瓜、西瓜、綠豆、菊花、荷葉



2 去濕利水類食物

薏仁、老黃瓜、冬瓜、赤小豆



3 養陰生津類食物

蓮藕、百合、烏梅、山楂



此外，中醫師認為應減少食肉、包括牛肉、豬肉與羊肉等。因為肉是偏補益，但暑天宜吃清淡，故適宜多吃蔬果。另一方面，夏天無需特地進補，應避免飲鹿茸、黃耆、花膠、黨參這些補益湯水。

大暑節氣2026｜大暑少吃肉

牛肉、豬肉、羊肉



大暑宜飲食清淡，冬瓜荷葉薏仁湯利尿清暑熱。（資料圖片）

大暑節氣2026｜大暑湯水推介

除了食材，以下將介紹兩種由邱醫師推薦的大暑湯水，前者偏去濕，後者則以清熱為主。不過如果你懶得煲湯的話，最折衷辦法原來是飲綠茶，同樣具備清熱之效。

1. 荷葉冬瓜湯食譜 去濕利尿

請按下圖睇中醫推薦大暑湯水：

材料：冬瓜2斤、荷葉1塊、蓮蓬2個、土茯苓1斤、薏仁2両、蜜棗3粒、水15碗



做法：所有材料洗淨，冬瓜切塊，加水以大火煲滾後，轉小火煲1.5小時即成。



功效：土茯苓去濕健脾，荷葉消暑，配合解暑利小便的冬瓜，以及去濕的薏仁，適合大暑時節清熱去暑，去濕利尿。



2. 燈芯草冬瓜湯食譜 清熱生津

材料：燈芯草2束、淡竹葉1両、冬瓜2斤、薏仁2両、蜜棗4粒、蘆根2両、水15碗



做法：所有材料洗淨，冬瓜切塊，加水以大火煲滾後，轉小火煲1.5小時即成。



功效：燈芯草、淡竹葉清心去火，蘆根清熱生津，冬瓜解暑利小便，適合大暑飲用。



註冊中醫師邱穎琳。（受訪者提供）

以下還有4款適合大暑的湯水食譜

【大暑湯水食譜】銀杏冬菇冬瓜湯 清熱利水消暑解渴

銀杏冬菇冬瓜湯食譜

銀杏冬菇冬瓜湯食譜

材料：

冬瓜500克

銀杏80克

生熟薏米75克

乾冬菇5隻

蜜棗2粒

水2公升

鹽適量

做法：

1.先浸軟乾冬菇備用，將全部材料用清水洗淨。

2.冬瓜留皮留籽，切成大塊。

3.煲滾水，將所有材料及浸菇的水加入鍋內。

4.再滾後轉慢火煲1小時，加入適量鹽調味完成。

【夏天湯水食譜】冬瓜荷葉水鴨湯清熱解暑 滋陰水鴨如何處理？

冬瓜荷葉水鴨湯食譜

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冬瓜荷葉水鴨湯食譜

材料：

水鴨1隻

冬瓜500克

蓮子30克

荷葉1/4塊

陳皮1角

生薏米10克

熟薏米10克

瑤柱6粒

酒少許

水2公升

鹽適量

做法：

1.瑤柱、生薏米、熟薏米、陳皮浸軟，瑤柱連水留起，陳皮刮瓤備用。

2.蓮子浸軟，並用竹籤取出蓮子芯。

3.冬瓜去瓤和籽，連皮切塊。

4.水鴨拔毛、切走頭部和屁股部分、頸去皮和喉管，去走肺等內臟，將鴨身分成4至6份。

5.水鴨連冷水下鍋，大火煲滾汆水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨備用。

6.荷葉剪成數小塊，放進滾水煮5分鐘。

7.瑤柱以外的所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1小時。

8.加入瑤柱連瑤柱水，續煲1.5小時，加鹽調味即成。

大暑湯水｜荷葉霸王花無花果蓮子湯 化痰止咳清熱潤肺虛寒者慎服

荷葉霸王花無花果蓮子湯食譜

荷葉霸王花無花果蓮子湯食譜

材料︰

荷葉1/2塊

霸王花2棵

無花果5粒

蓮子15克

南杏15克

水2公升

鹽少許

做法︰

1. 將湯料洗淨，瀝乾水。

2. 大火煲滾水，放入湯料。

3. 轉慢火煲1小時。

4. 加少許鹽調味完成。

【夏天湯水食譜】蓮藕綠豆薏仁湯 利水除濕清熱消暑去水腫

蓮藕綠豆薏仁湯食譜

蓮藕綠豆薏仁湯食譜

材料︰

蓮藕1條

綠豆1両

赤小豆1両

薏仁1両

蓮子1両

荷葉1塊

水3公升

做法︰

1.綠豆、赤小豆及薏仁洗淨，浸泡8小時。

2.蓮藕洗淨切塊，荷葉洗淨切半。

3.大火煲滾水後，放入全部材料，水再滾後轉細火。

4.煲1小時後熄火，蓋焗15分鐘完成。