清熱湯水食譜合集｜中醫推薦15款消暑湯水　滾湯老火湯最快20分鐘

清熱湯水合集｜清熱，我們常說但其實是什麼意思？原來在中醫的角度，「熱」為夏季主氣，當太熱而產生火，則可能引起熱毒，可能會上火、五臟失調等，較明顯的特徵當然就是生痱滋、生暗瘡等。為了避免體內積聚過多熱毒，以下將介紹15個中醫推介及講解過功效的清熱湯水，正正符合夏天所需，在接下來的炎夏，就算每星期煲一個都不會重複！



以下介紹的清熱湯水有不同類別，想省時的可以煲滾湯，簡簡單單拌飯、當湯飯食。如果時間許可，當然可以煲老火湯啦。筆者將湯水分成不同功效，有些是人人都飲過的超人氣例湯，亦有適合夏天消暑生津之用；另外還有去暗瘡、去水腫等等，以及適合在燒烤、火鍋或吃完煎炸食物後急救飲用的清熱解毒湯水。

滾湯類：省時之選，最快20分鐘有得飲！

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【健康湯水】番茄薯仔花甲湯清熱生津 加一種材料平衡花甲涼性

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【健康湯水食譜】紫菜粉絲草菇湯 利尿清熱除口臭

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老火人氣例湯：鮮甜魚湯，茶記必飲！

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【祛濕湯水食譜】粉葛鯪魚湯健脾袪濕 鮮甜清熱去骨火

解暑熱湯：除煩生津，流汗後補充水分。

【夏天湯水食譜】節瓜冬菇瘦肉湯消暑清熱 浸木耳愈久愈多菌？

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【健康湯水食譜】絲瓜豆芽豆腐湯熱氣最啱！ 解暑清熱除煩袪燥

絲瓜豆芽豆腐湯食譜

【夏天湯水食譜】冬瓜荷葉水鴨湯清熱解暑 滋陰水鴨如何處理？

冬瓜荷葉水鴨湯食譜

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夏日去水腫湯：清熱消腫，有助瘦身！

【去水腫湯水食譜】冬瓜馬蹄粟米鬚湯 消暑清熱袪水消腫

【夏天湯水食譜】荷葉冬瓜薏仁湯 消暑清熱去水腫有益瘦身

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解毒去暗瘡湯：排毒養顏，紓緩長期戴口罩暗瘡問題

【健康湯水食譜】苦瓜黃豆豬骨湯 別煲過久影響清熱功效！

【小暑湯水食譜】綠豆薏仁湯清熱解毒 預防口罩引起脾胃濕熱暗瘡

綠豆薏仁湯食譜

消滯潤肺湯：火鍋燒烤後，助消化減熱氣

【健康湯水食譜】金銀菜陳腎湯清熱潤肺 燒烤吃煎炸後必飲減熱氣

金銀菜陳腎湯

【健康湯水食譜】牛蒡粉葛心內美湯 火鍋後清熱解毒消滯