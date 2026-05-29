清熱湯水食譜合集｜中醫推薦15款消暑湯水 滾湯老火湯最快20分鐘
撰文：鄧穎琪
出版：更新：
清熱湯水合集｜清熱，我們常說但其實是什麼意思？原來在中醫的角度，「熱」為夏季主氣，當太熱而產生火，則可能引起熱毒，可能會上火、五臟失調等，較明顯的特徵當然就是生痱滋、生暗瘡等。為了避免體內積聚過多熱毒，以下將介紹15個中醫推介及講解過功效的清熱湯水，正正符合夏天所需，在接下來的炎夏，就算每星期煲一個都不會重複！
以下介紹的清熱湯水有不同類別，想省時的可以煲滾湯，簡簡單單拌飯、當湯飯食。如果時間許可，當然可以煲老火湯啦。筆者將湯水分成不同功效，有些是人人都飲過的超人氣例湯，亦有適合夏天消暑生津之用；另外還有去暗瘡、去水腫等等，以及適合在燒烤、火鍋或吃完煎炸食物後急救飲用的清熱解毒湯水。
滾湯類：省時之選，最快20分鐘有得飲！
老火人氣例湯：鮮甜魚湯，茶記必飲！
【健康湯水食譜】芫荽皮蛋鯇魚湯清熱下火 如何令湯水味道更濃？
解暑熱湯：除煩生津，流汗後補充水分。
+1
夏日去水腫湯：清熱消腫，有助瘦身！
解毒去暗瘡湯：排毒養顏，紓緩長期戴口罩暗瘡問題
【小暑湯水食譜】綠豆薏仁湯清熱解毒 預防口罩引起脾胃濕熱暗瘡
消滯潤肺湯：火鍋燒烤後，助消化減熱氣
【健康湯水食譜】金銀菜陳腎湯清熱潤肺 燒烤吃煎炸後必飲減熱氣