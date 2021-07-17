大暑湯水｜荷葉霸王花無花果蓮子湯　化痰止咳清熱潤肺虛寒者慎服

盛夏天氣，小暑後到大暑，持續悶熱翳焗，在室外走幾步，汗如雨下，使人叫苦連天。凍飲有即時降暑之放，但體內困熱，清熱湯水能助一臂之力。用上霸王花、無花果、荷葉及蓮子一起煲湯，可清熱、潤肺、化痰、止咳及安神，是夏天上佳的保健湯水。
攝影︰尹嘉蔚
小暑後，踏入全年最熾熱的「三伏天」，氣溫高，潮濕悶熱，容易出現食慾不振或較難入睡。大暑亦將至，中醫提醒飲食不宜過分寒涼，貪吃冰凍食物，這會容易造成脾胃損傷。宜多吃清淡的食物，例如豆腐、冬瓜和蘋果等。至於，湯水以清熱生津、養心安神為要。
荷葉、霸王花、無花果、蓮子與南杏，五種常見的材料用來煮湯，荷香幽幽，馨香撲鼻，霸王花及無花果使素湯甜而不膩，蓮子鬆化，南杏清香，此湯沁人心脾，入喉舒適。
按圖了解此湯的食材療效：
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註冊中醫師潘仲恆對「荷葉霸王花無花果蓮子湯」之食用建議︰
此湯可化痰止咳，清熱潤肺，適合夏天飲用，一周可飲1至2次。
虛寒體質，手腳偏冷的人士慎服。
如有疑問，請向中醫師諮詢。
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【荷葉霸王花無花果蓮子湯】（煲/ Boil）
2-4人分量 1級難度 1小時
材料︰
荷葉1/2塊
霸王花2棵
無花果5粒
蓮子15克
南杏15克
水2公升
鹽少許
做法︰
1. 將湯料洗淨，瀝乾水。
2. 大火煲滾水，放入湯料。
3. 轉慢火煲1小時。
4. 加少許鹽調味完成。
不失敗秘訣︰
不加鹽亦可。
不用浸蓮子，跟其實湯料一起放入湯鍋，蓮子已鬆化。