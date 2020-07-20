【大暑飲食】清熱袪濕養陰生津　中醫推薦13樣解暑食物附湯水食譜

大暑是每年最熱的日子，通常於7月22至24日之間，而今年的大暑，正是周三（22日）。雖然正值新冠肺炎，大部分人都應居家抗疫，但如果因工作關係必須外出的朋友，還是要注意解暑，多食用清熱袪濕的食物。註冊中醫師邱穎琳，就推薦了多種「大暑」有關的飲食宜忌，還有湯水茶飲等。

大暑天氣酷熱，中醫認為應該多吃味苦、味淡，或是具有清熱、袪濕和養陰生津功效的食物。半個月前是小暑日子，但醫師就直指，香港無論是小暑抑或大暑，天氣都偏向濕熱，故此飲食上並無太大分別，不需仔細區分。相反地，她提醒大家在這種天氣不須刻意進補。

請按下圖睇醫師建議的3類大暑適宜食物，以及不建議進食的食品類別：

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除了食材，以下將介紹兩種由邱醫師推薦的大暑湯水，前者偏袪濕，後者則以清熱為主。不過如果你懶得煲湯的話，最折衷辦法原來是飲綠茶，同樣具備清熱之效。

請按下圖睇中醫推薦大暑湯水：

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註冊中醫師邱穎琳。（受訪者提供）

以下還有其他適合大暑的湯水食譜：

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花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯

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