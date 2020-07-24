【蕎麥壽司卷食譜】夏日小食材料自行搭配　降血壓蕎麥麵3大好處

壽司卷人人都食過，裡面包住魚生和珍珠米飯，但你又有沒有試過，將其他主食，如麵條等製成壽司呢？今次就示範一個簡易的蕎麥壽司卷，製法簡易又透心涼，很適合在夏天食用，當成親子活動與小朋友一同製作也很不錯呢！

蕎麥麵的主要材料為蕎麥，自然也散發住濃濃的蕎麥香氣。它的食法有冷有熱，而在夏天當然要凍食啦！有別於一般的冷麵，這次會把冷蕎麥麵取代米飯，再配上蟹柳、青瓜、蛋等壽司卷最常見的配料，吃起來更有新鮮感。製作這個壽司卷不難，材料也很隨心，唯獨要注意蕎麥麵過冷河後必須徹底瀝乾水分，如果你用濕漉漉的蕎麥麵製作壽司卷，它會把紫菜弄得又濕、又黏、又軟，很影響口感。蕎麥麵煮好後有加壽司醋調味，若家中沒有壽司醋，可自行調製，用1.5湯匙醋、1湯匙糖與少許鹽便可。

蕎麥壽司卷的配料其實很隨心，今次用蟹柳、雞蛋和青瓜，你亦可加入三文魚、醃漬蘿蔔等等，個人認為很適合跟小朋友一起製作，但要小心不要讓它們亂碰刀具。

至於蛋皮，盡量不宜太厚，因拍攝時沒有小型的平底鑊，只得較大的平底鑊，所以必須用1隻蛋製作蛋皮，比實際所需用量多。這種情況的話，筆者建議可將圓形的蛋皮切半再捲，分量剛剛好。

其實蕎麥麵對健康有蠻多好處，配搭不同食材更能將其優點發揮，事半功倍。請按下圖睇蕎麥麵3大好處：

蕎麥壽司卷食譜

健康小貼士：

蕎麥麵被指可幫助人遠離「三高」，其蘆丁可幫助人體降血壓，而且它是一種高纖食物，對於排便、提升免疫力等皆有幫助。

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