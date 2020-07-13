【去水腫】檸檬青瓜7款減肥瘦身茶　下半身肥胖久坐辦公室必飲！

香港人久坐辦公室，又缺乏運動，導致血液循環受阻，加上食無定時又重口味，容易引致浮腫和下半身肥胖，女性則比男性更易水腫。要解決此問題，除了改善生活習慣，也可自製簡單方便的去水腫茶，特別適合夏天經常坐在冷氣間的女士飲用。

香港天氣悶熱，相信多數人或多或少都有水腫。當生活習慣和精神欠佳、缺乏運動和飲食不均衡時，便會使人新陳代謝變慢，無法排出體內毒素，造成水腫和脂肪積聚，尤其在下半身和腹部。假如你有以下徵狀，便已是濕氣重，導致身體水腫了。

按圖看清體內的濕氣程度：

+ 3 + 2

1. 舌苔粗糙發黃，代表體內有燙熱。若然舌頭赤紅無苔，就代表體內或已熱到會傷陰的程度，需要特別注意。

2. 體型肥胖，尤其是腹部肥滿鬆軟。

3. 面部皮膚油脂分泌較多，容易出汗。

4. 早上起床感覺特別疲勞、渾身睏重；夜晚卻特別有食慾。

5. 總覺得排便不乾淨。

6. 分泌物和排泄物多穢濁不潔，婦女帶下分泌增多，則多屬濕熱。

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認可營養師吳瀟娜Lillian指出，出現水腫的主要原因與飲食有關，進食一些含鹽量高的食物如醃製的加工食品、零食等或是煮食時使用的調味較重，令身體攝取過多的鹽分，從而引致水腫。

想預防水腫，有以下建議：

1. 喝足夠水分，每日約７至８杯水，以提升血液循環、代謝及排出多餘鹽分

2. 進行低鈉飲食，減少鹽分的攝取，如避免用醬汁拌飯或少吃加工肉類

3. 多吃高鉀食物，鉀質有助平衡體內電解質，有消水腫作用，水果如香蕉、奇異果、西瓜或蔬菜如冬瓜、南瓜、粟米和葉菜都是高鉀的食物選擇

以下介紹的７款簡單方便又好飲的消腫茶食譜，不妨試試。

按圖看清7款超簡單消腫瘦身茶食譜：

+ 16 + 15 + 14

１. 檸檬青瓜茶

功效：助去除腿部浮腫

材料：青瓜1條、檸檬1個、新鮮薄荷10片、室溫水1公升

做法：將青瓜和檸檬切片，與薄荷加進水中，直接放進雪櫃後可以持續飲用1星期。

Lillian：青瓜和檸檬屬高鉀食物，切後放在水中，可令鉀質溶於水中，飲用後可攝取鉀質來平衡身體水分。而直接放入雪櫃儲存，可以避免切後的蔬果長時間在室溫下會滋生細菌。

２. 蘋果檸檬茶

功效：助去水腫

材料：蘋果1個、檸檬1個、丁香1.5茶匙、黑胡椒1.5茶匙、肉桂棒1條、水2至3公升

做法：蘋果、檸檬切為4份，連果皮一起放入水中，並加入丁香、黑胡椒和肉桂棒，以中大火煮至沸騰。按壓後飲用。

Lillian：蘋果和檸檬都屬高鉀食物，鉀質不易在高溫流失，且溶於水，因此飲用後有助去水腫。

３. 薄荷菩提葉茶

功效：加速新陳代謝、去水腫

材料：巴西里（即荷蘭芹）半束、新鮮薄荷半束、檸檬1個、新鮮菩提葉少許、水1公升

做法：檸檬切片，和巴西里、薄荷、菩提葉一起在水中，以中大火煮沸。適合早上空腹時飲用。

Lillian：由巴西里、薄荷、檸檬製成的水含有鉀質，而幫助去水腫。而每日飲用足夠的水分，約７至８杯水則可幫助加速新陳代謝。

菩提葉 （Th G/Pixabay）

４. 丁香茶

功效：助去除毒素

材料：粟米鬚1撮、櫻桃梗1撮、丁香2片、巴西里6條、綠茶茶包1個、水2杯

做法：用中大火將水煮沸，然後將粟米鬚、櫻桃梗、巴西里、綠茶茶包、丁香一起放入水，以中火再煮4分鐘，過篩後飲用。

Lillian：粟米鬚、巴西里屬高鉀食物，有利尿作用，加快排出腎臟分解的代謝廢物，而綠茶則含有高抗氧化的兒茶素，有助消除破壞細胞的自由基，有保護細胞作用。

丁香 （abuyotam/Pixabay）

5. 蒲公英茶

功效：有抗炎和利尿作用，可以消腫

材料：蒲公英2.5茶匙、丁香2至3片、水1公升

做法：在剛煮沸的水中加入蒲公英，蓋上蓋子焗5分鐘。按壓同時加入丁香便可飲用。

Lillian：蒲公英是高鉀的食物，因此有利尿、消腫作用，也含有維他命Ｃ，可有助身體紓緩炎症。

6. 蘋果鼠尾草茶

功效：助去水腫

材料：蘋果1個、檸檬1個、 丁香5茶匙、迷迭香1茶匙、鼠尾草1茶匙、肉桂棒1條、水1公升

做法：蘋果、檸檬切為4份，連果皮一起放入水中，並加入丁香、迷迭香、黑胡椒、鼠尾草和肉桂棒，以中大火煮至沸騰。按壓後飲用。

Lillian：由蘋果、檸檬、鼠尾草製成的水含有鉀質，可以幫助去水腫。

鼠尾草 （congerdesign/Unsplash）

７. 蜂蜜薑茶

功效：助消除懷孕期間水腫

材料：薑1厘米厚度、蜂蜜適量、水1.5杯

做法：薑去皮，切成薄片，加入水中，加蓋煮15分鐘至沸，過濾後，加入蜂蜜拌勻便可飲用。

Lillian：無論是否因懷孕期間而水腫，處理的原理也是相同。薑含有薑醇類物質，有助加速血液循環，令身體多餘水分排出，另外也有助減少孕婦因孕吐而形成的水腫。而蜂蜜則主要提供甜味，令孕婦飲薑茶較易入口，但份量建議不多於１至２茶匙，減少血糖大上大落的機會。

注意：分量可根據個人口味作調整，不用加糖以免影響茶的功效。

香港營養師學會認可營養師、「家營營養中心」營養師吳瀟娜Lillian（相片由被訪者提供）

資料參考：elite world