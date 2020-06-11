【減肥】梁漢文10日食肉減肥法　獲容祖兒謝霆鋒傳授煮雞好食秘技

梁漢文（Edmond）為了年底的演唱會，目前正努力減肥中，希望在開騷時能夠以「六嚿腹肌」示人。早前他試了由鄭秀文介紹的「縮水湯」減肥法，成功在1周減去6磅。在最新的影片中，他參考了劉德華演唱會前必試的「食肉減肥法」，還向容祖兒及謝霆鋒請教煮雞肉更好味的秘技，這個方法聽起來沒「縮水湯」那般地獄，究竟成效如何？

梁漢文（Edmond）的外形看起來不算肥，但由於早前響應居家抗疫，使他的體重在不知不覺間步向了人生高峰。不過，因著他即將於10月開演唱會的緣故，自4月底他就積極向圈中人取經，實試不同的減肥法。如早前Edmond便發佈了一條「縮水湯」減肥片，方法正是由好友鄭秀文（Sammi）傳授。而5月底他又實試了另一個來自劉德華的減肥法，居然是靠食肉！Edmond坦言自己本身就是「食肉獸」，相信可以輕鬆度過10日減肥周期，為了讓肉類吃起來不要太寡，他還向容祖兒及謝霆鋒請教了煮雞秘笈。

梁漢文看上去其實不算肥，其健身教練（左）就說Edmond的腰間有些鬼祟肉。（影片截圖：梁漢文 Edmond Leung）

梁漢文表示，劉德華在演唱會展示的完美鋼條身型，據講都是跟「食肉減肥法」有關，可惜他跟對方不熟稔，無法向他請教。（影片截圖：梁漢文 Edmond Leung）

請按下圖睇為期10日的「食肉減肥法」究竟是如何實踐：

其實很多歌手開演唱會前，都會靠食烚雞肉減肥，不過白烚冇味，吃起來又嚡口，總不能每餐都這樣。於是，Edmond向先向近年醉心於廚藝的謝霆鋒請教，問他有沒有甚麼雞肉秘方，另外又問容祖兒借了一件法寶，會讓雞肉煮得更滑更好味。

+ 7 + 6 + 5

除了食肉減肥外，梁漢文也有健身。（影片截圖：梁漢文 Edmond Leung）

Edmond示範了一道雞肉料理，但總不能10天都只吃雞肉吧？他也烹煮了不同類型的肉，但去到第4天時，Edmond特地在深宵拍片分享當刻最真實的感受，他對鏡頭直言：「我之前都說過，我那麼愛食肉，起初我覺得好簡單，今天食豬、明天食羊，跟住又蒸魚、煮咖喱雞、沙嗲豬，應該很簡單。我想講，我今日的感覺是——我好想食菜！我從未試過這麼想食菜！」幸好當時已經即將迎接第5日，可以食菜，他才不至於太辛苦，更講明一定要去食日式烤肉或韓燒。

請按下圖睇梁漢文的其他肉類菜式：

+ 5 + 4 + 3

食肉減肥法實行10天後，Edmond再次上磅，他急不及待想知自己瘦了幾多。（影片截圖：梁漢文 Edmond Leung）

結果，磅數居然由148磅升至149磅，是否很奇怪呢？健身教練就解釋說，Edmond整體體脂其實減了0.3%，而重了的1磅則由脂肪轉化成肌肉。（影片截圖：梁漢文 Edmond Leung）

看完Edmond的成果後，不知大家會否想試食肉減肥法呢？個人認為這種方法算輕鬆，但效果就不太顯著。另外，有心水清的網民就發現，餐單寫明頭4日不准食菜，Edmond卻吃了由泡菜（醃白菜），或許這個原因影響減肥效果，讀者如果想參考這個方法，記得蔬菜要第5天才可以破戒呢！如果你嫌此方法慢，想加快速度的話，相信要參考一下Sammi的「縮水湯」大法，Edmond就憑這個湯，一周內從155磅減到149磅！但Sammi很坦白地向對方說：「這方法『超唔健康』，只可以瘦水分，不會瘦到脂肪，但很短時間內可以幫你『縮水』，可能你飲完7日菜湯，整個人都已經縮了水，膊頭都變瘦，『成條人都幼咗』！」

Sammi得知Edmond要為年尾演唱會減肥，便提議了這個方法，惟她強調這方法很不健康，叫Edmond有心理準備。（影片截圖：梁漢文 Edmond Leung）

請按下圖睇鄭秀文提議的「縮水湯」減肥法及完整菜單：