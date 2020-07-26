【減肥】楊丞琳2個月減13磅靠168斷食？間歇斷食10建議非人人適宜

早前楊丞琳減肥，在兩個月內瘦了13.2磅（6公斤），台灣媒體公開了她的減肥餐單加「168斷食」方法，因此減肥成功。甚麼是「168斷食」？就此，記者查詢了營養師探討斷食法在減肥上的可行性。

「168斷食」屬間歇性斷食方法（Intermittent Fasting），「16」是一天內連續16小時不進食，「8」是連續8小時期間可以用餐，自由選擇想吃的食物。亦有人採用「18：6飲食減肥法」（18小時禁食：6小時進食），是異曲同工的做法。

「168斷食」屬間歇性斷食方法（Intermittent Fasting），原理是一天中的三、四餐縮短至8小時內用畢。（尹嘉蔚攝）

「168斷食」的原理是一天中的三、四餐縮短至8小時內用畢，將熱量攝取降低，或局限全日的熱量吸收。坊間對「168斷食」有正面評價，原因是較易讓追隨者跟從或適應，可按自己的作息時間來控制，例如在正午12:00吃第一餐，晚上8:00前吃完晚餐，然後持續16小時禁食。

藉168斷食能否減肥成功？要看在可以進食的時間內選擇的食物種類、分量及熱量，進食時的節奏及專注度等因素。（Daria Shevtsova/Pexels）

至於是否可減肥成功，記者向營養師王敏寧（Mandy）查詢可行性。Mandy指出能否藉着間歇性斷食達致積極的減肥效果，關乎於追隨者的減肥心態及生活習慣，在可以進食的時間內選擇的食物種類、分量及熱量，進食時的節奏及專注度等也有莫大關係，假如在可進食的時間內暴飲暴食，則無助於減肥。

另外，對於早起床的人，舉例早上7:00起床吃第一餐，下午3:00前要吃完當天最後一餐，晚上11:00睡覺，實踐「168斷食」來減肥會有難度，欠缺持續性與實用性。

按圖參考健康、均衡及持續性強的斷食方法建議︰

+ 9 + 8 + 7

減肥人士或關注間歇性斷食，會否令肌肉流失或代謝變慢？

Mandy表示如果做到飲食得宜及營養均衡，攝取到足夠蛋白質及每日最低的熱量要求維持身體機能操作正常，與一般正常飲食沒太大落差，暫不用擔心以上問題。Mandy亦有補充其他研究的看法，當談及「168斷食」時各持的論據，正反評價如下，請按圖參考︰

+ 5 + 4 + 3

此外，至少有3類人士不適合「間歇性斷食」，也請按圖了解︰

+ 3 + 2

至於楊丞琳的減肥餐單，從中所見，Mandy表示她主要採取低碳飲食，併合168斷食時間分配用膳時間，餐單以低熱量及高蛋白質為主，瘦身成效較明顯。

早前楊丞琳在2個月內減13.2磅，台灣媒體公開了她的減肥餐單加「168斷食」方法，因此減肥成功。（rainieyang_ina IG）

楊丞琳2個月減13.2磅的減肥菜單如下：

+ 4 + 3 + 2

如有疑問，請向營養師及家庭醫生查詢。

參考資料︰台灣Vogue