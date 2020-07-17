【黑松露蘑菇意大利飯】Risotto香濃有咬口　8大實用貼士新手必睇

意大利飯是西餐常見主食之一，最初以為很難煮，遲遲不敢去試，其實它雖然比起煮意粉花時間，但步驟不算難。以下就分享最經典的「黑松露蘑菇意大利飯」食譜，並教大家如何由零開始去煮一個香濃、彈牙又Creamy的意大利飯。

意大利飯，先從揀米講起，煮意大利飯當然要用意大利米，今次所用的是Arborio米，其米粒偏短身，亦容易煮腍，吸湯力強。煮米的方法，可以用電飯煲，亦可以生炒，為使讀者更清晰，今次就示範用平底鑊「生米煮成熟飯」的過程。坊間食譜一般建議煮Risotto要煮20至30分鐘，但這個標準不是每次都適用，如今次筆者所買的牌子，就寫明大約16-18分鐘已可煮熟，所以宜酌量調整。

煮意大利米，可以用飯煲煲熟，或用平底鑊煮熟。

問過在西餐廳工作的大廚，他坦言外國正宗的意大利飯很硬身，而香港人普遍不接受這種硬度，試過很多次客人在Risotto上碟後投訴米粒太硬難以下嚥，結果又要再炒過。久而久之，有些西廚們會妥協，把米飯煮軟一些來迎合客人，結果反而獲讚好味。每個人對米粒的軟硬度要求不同，自己煮的話，建議可以在烹調時試清楚，確保是自己喜歡的硬度才上桌。

請按下圖睇更多煮意大利飯的必學貼士：

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黑松露蘑菇意大利飯食譜

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健康小貼士：

忌廉和牛油的脂肪和熱量相對高，每100克約有104卡路里，總脂肪約7克，但相對地，鈣質和蛋白質含量也豐富。因此，配襯白汁意大利飯的，宜選較低卡低脂的食材，蘑菇正是不錯的選擇。

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攝影、攝錄：陳錦超、詹郭敏

剪接：潘諾兒

場地提供：V-ZUG