【金菇營養】降血脂改善便秘　農業博士教1種烹調法最能留住營養

撰文：余曉彤
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金菇，又叫做金針菇，是一種很常見的食用菇類，更是在鍋物料理中不可或缺的食材。金菇的營養價值豐富，蛋白高質，熱量低被視為有助減肥的食材，當然它還有更多對健康有益的好處！如果不想白白流失金菇的營養，一定要用這一種烹調方法！
金菇，在香港深受歡迎，更是鍋物、拉麵、烏冬的常備配料。金菇的種類很多，最為常用的是米白色品種。金菇屬低熱量高蛋白食物，有豐富的維他命、礦物質、纖維，其纖維量更比椰菜高兩倍，一直被納入幫助減重的日常膳食中。
（資料圖片／鄧穎琪攝）
除了作為「瘦身」菇外，金菇又有「益智菇」之稱，因其含有多種胺基酸，有助智力發展及提升記憶力。按圖看金菇的6個健康益處：
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金菇點煮最能留住營養？
金菇的吃法千變萬化，不管是煎、炒、煮或蒸都非常方便及美味。不知道你最愛的烹調方法是什麼，東京農業大學農業博士江口文陽則建議金菇這樣煮最好，因為這樣可使營養完整使人體吸收利用。
金菇除了作為鍋物、烏冬的配料外，也常常和牛肉一同食用。（資料圖片／劉晴、王夕子攝）
按圖看如何烹調助金菇保留更多營養：
3類人需慎吃！
雖然金菇看似老少皆宜，但事實並非如此，因菇菌類含是高嘌呤食物之一及含有豐富的鉀，故有3類人士需慎吃，切勿食用過量。按圖看那3類人需慎吃：
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