健康湯水食譜｜蟲草花蓮藕瘦肉湯潤肺補腎潤澤皮膚　蟲草花點處理

現在正處於夏秋之間，白天仍然很炎熱，但晚間還有點涼意，今次決定煲一個保健湯水——蟲草花蓮藕瘦肉湯，它性質溫和，適合大部分人飲用，更具有滋補養肺、潤澤皮膚的功效。蟲草花常被指是平民補品，它價格親民、性質平和，具補肺益腎的作用。

攝影：鄧穎琪



之前曾煲過螺頭豬腱湯，今次就配蓮藕、栗子和瘦肉等，煲出來很甜。如果想湯更好飲，可以保留少許浸蟲草花的水，倒到湯裡一同煲，味道會更香。不過記得蟲草花浸水前要先洗淨，否則就會把污物一同帶到湯裡。由於有湯料中加入了鮮蓮子，所以浸泡後要先去芯，以免有苦味。此外，湯裡也加了百合，鮮百合與乾百合皆可，今次用了鮮百合，但事前就要花些時間去走污泥。

蟲草花蓮藉瘦肉湯食譜

這款湯水有滋補潤肺、補腎養胃功效，適合一般保健養生飲用，性質平和，什麼人都可以飲，亦沒有什麼特別要注意的地方。此外，由於肺主皮毛，滋陰補肺的湯水同樣能潤膚，令皮膚有光澤。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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蟲草花蓮藕瘦肉湯食材療效

蟲草花：補肺益腎、紓緩鼻敏感及氣管敏感，適合眩暈虛弱，易疲倦的人，可增強抵抗力並減少感冒。

蓮藕：味甘性平，健脾養胃，補益氣血。

蓮子：味甘性平、補脾益腎。

栗子：健脾養胃、補腎強筋、活血止血、止咳化痰。

百合：中醫師指乾百合較甜，但需時浸軟；新鮮百合只要洗淨便可使用。想有相同功效，新鮮百合的用量要增加。

無花果：味甘性平，潤肺止咳，潤腸通便。

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