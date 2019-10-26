【健康湯水食譜】雪梨無花果粟米湯　秋季必備湯水滋陰潤肺通便

秋天的滋潤湯水，雪梨無花果粟米湯，素湯水清甜溫潤，有滋陰潤肺及通便的療效，對付身體內外的乾燥問題，最適宜飲用此湯。

轉入早秋，日照的時間比仲夏短，傍晚六點已入黑了，行山的時候也需急急趕在六點半前完成，否則烏天黑地感覺蒼涼。若然困在辦公室，天色入黑好像在催促是時候要回家了，室內環境又冷又乾，嘴唇、雙手、臉頰、眼睛通通又乾又皺，此時此刻太想有碗熱湯可暖暖身子，滋潤時刻乾燥的皮膚。聞說秋天要多吃梨子，它可滋潤養燥，而且解渴清甜，於是第一時間便想起以雪梨煲湯，雪梨甜度沒有太高，煮糖水煲湯最好。另外有款珍寶梨，體型圓胖，當它還未熟透，果肉仍偏硬之際，拿來煲湯效果也是不錯。

梨滋潤養燥，清甜解渴，最宜秋天時食用，雪梨無花果粟米湯自當是秋季的時令湯水。

雖然湯品以雪梨做主角，不過牡丹雖好也需綠葉扶持，可配雪梨的食材不少︰無花果、雪耳、紅蘿蔔、粟米、沙參、玉竹、蓮子、百合…沙參玉竹雪梨湯，特別適合潤膚潤燥；蓮子百合雪梨湯，可滋潤口乾防聲沙，而雪梨無花果粟米湯同樣是素湯，湯水十分清甜，湯汁透明，溫胃潤腸，乾淨不膩。註冊中醫師潘仲恆表示此湯水以滋潤為主，尤其適宜乾燥天氣飲用，但緊記雪梨是屬於寒性的食物，一次不可以吃太多，而且如果有脾胃虛寒的情況，應少吃或不吃，否則容易傷到脾胃，因此脾胃虛寒者慎服；中寒者忌食。

按圖了解此湯的食材療效：

註冊中醫師潘仲恆對「雪梨無花果粟米湯​」的食用建議︰

雪梨無花果粟米湯以滋潤為主，近日天氣乾燥，如見口乾，無痰，乾咳，皮膚乾燥，嘴唇乾燥，大便硬結，尤其適宜。

因為此湯偏寒涼、滋補， 如果有痰或容易大便泄瀉，則不宜飲用。飲了可能增加痰，或者令到腹痛泄瀉。

一般人士服用此湯，建議可每周可飲1次。

如有疑問，請向中醫師諮詢。