【甜品食譜】免焗芒果拿破崙蛋糕　做出香甜金黃吉士醬4大心得

拿破崙蛋糕又名法式千層酥（mille-feuille），一款傳統的法式甜品，由三層酥皮夾兩層吉士醬，幻滑的吉士醬配以一咬即碎的酥皮，令人回味無窮。不過正統的拿破崙蛋糕製作步驟繁複，並不是新手可以駕馭，但以下的懶人版拿破崙蛋糕，你一定可以成功！

筆者自問是一名甜品失敗者，基本上大大小小的甜品都必經失敗數次才會成功，即使是大眾認為是簡單的焦糖布丁，我亦失敗過5次但至今仍未能成功。不過，以下介紹的懶人版拿破崙蛋糕則是一次成功，而且亦比相像中容易。雖然懶人版的拿破崙蛋糕不能夠與大師級的版本相提並論，但對於自己能夠輕易完成一道甜品，已經是一大進步。

懶人版免焗拿破崙蛋糕

懶人版拿破崙蛋糕的用料簡單，酥皮是用上急凍酥皮、吉士醬及新鮮的芒果。起初以為整個過程最困難的應該是吉士醬部分，觀看網上不同的教學，心想以我這甜品失敗者來說，第一次理應失敗，但今次竟然一次便成功了！雖然質地不夠順滑，但味道和色澤都是合格，亦發現比想像中簡單。基本上只要蛋黃、糖、粟粉、牛奶及雲呢拿香油便可完成。

按圖看成功做出及貯藏保吉士醬的4個心得︰

+ 4 + 4 + 4

免焗芒果拿破崙蛋糕食譜

健康小貼士：

1件拿破崙蛋糕約460卡，酥皮由大量牛油或植物牛油脂製作，脂肪含量及熱量不低。而吉士醬則由鮮奶、糖、雞蛋等製作而成，脂肪含量佔整體約24％，因此不宜進食過量。

若然有興趣製作正統的香脆鬆化拿破崙蛋糕，可以參考以下食譜，跟The Mira Hong Kong行政餅廚Jean-Marc Gaucher學習學習。

【甜品食譜】拿破崙蛋糕香脆鬆化 大廚示範如何做出完美酥皮！

拿破崙蛋糕食譜

+ 2 + 2 + 2

【氣炸鍋食譜】朱古力酥步驟簡單零失敗 鬆脆軟心散發牛油香！

氣炸鍋朱古力酥食譜

【氣炸鍋食譜】蝴蝶酥簡易版只需2種材料 超詳細教學新手必成功

蝴蝶酥食譜

攝錄：陳嘉杰、詹郭敏

剪接：楊帆