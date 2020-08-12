【氣炸鍋食譜】朱古力酥步驟簡單零失敗　鬆脆軟心散發牛油香！

朱古力酥，是連鎖麵包店、法式麵包店最常見到的法式甜點之一。雖然外貌跟牛角包不一樣，但其實所需的材料相若，只是多了一些朱古力，簡易版更不用搓皮、不用焗爐，用氣炸鍋已經搞掂！

說起法國的麵包類甜點，最為人認識的，除了牛角包外，相信非朱古力酥莫屬，酥脆的外皮包裹着已溶化的朱古力，作為下午茶或早餐最適合不過。入廚新手或想淺嘗pastry的，朱古力酥是一個不錯的選擇。若認為急凍酥皮的價錢略貴，可以用印度薄餅代替，氣炸時間相若；口感亦不比酥皮差，而且用途較多。

氣炸鍋朱古力酥食譜

另外，個人認為這個食譜的外型並不受限制，可向較高難道挑戰，捲成牛角包的形狀，但需留意朱古力粒的大小，建議用長條型朱古力較好。

按圖看如何捲成牛角包外型：

氣炸鍋朱古力酥食譜

健康小貼士：

急凍酥皮的成分除了麵粉、水和鹽，便是由菜油等等製成的植物牛油，本身偏油膩，再加上朱古力，脂肪含量同樣不可少覷。一件朱古力酥的熱量約為201卡路里，相等於一碗白飯，脂肪含量偏高，不宜吃過量。

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攝錄：陳錦超、呂榮棟

剪接：楊帆

場地提供、廚具（光速氣炸鍋CKF-110）提供︰德國寶