【氣炸鍋食譜】氣炸酥皮湯圓中秋必食　外鬆脆內煙韌口感過癮！

教煮
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中秋應節食品中不能缺少代表團圓的湯圓，煙韌的外皮包裹著流心的餡料，令人欲罷不能。湯圓常常配以薑湯出現在餐桌上，今個中秋節不妨將湯圓放進氣炸鍋中，幻化成外皮鬆脆，內裏煙韌的酥皮湯圓！

中秋節不只月餅是必吃，還有湯圓！湯圓除了加薑湯煮成糖水、糖不甩外，更可以中西合璧變成酥皮湯圓！筆者初次品嘗過後，覺得它是甜點版的台灣月亮酥，它與月亮酥一樣擁有牛油酥皮的外層，不過包裹著的並不是紅豆餡和鹹蛋黃，而是煙韌的糯米皮及餡料。酥皮湯圓的口感過癮，外型圓圓的像極了月亮，絕對是一起賞月品茶的最佳配搭。而且做法非常容易，在中秋節能與家人一起樂悠悠製作飯後甜點，也是生活中的小樂趣。

氣炸酥皮湯圓食譜

雖說是酥皮，但外層是用了急凍印度薄餅，它的結構、口感跟酥皮相若，亦比酥更容易找到，價錢亦相對便宜，重點是出來的效果也不遑多讓，打開氣炸鍋時真的令人眼前一亮。

按圖看氣炸酥皮湯圓的材料分量及製作步驟：

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湯圓高卡高脂高糖！

雖然湯圓口感煙韌又討人喜愛，不過以一粒20克的芝麻流心湯圓為例，其卡路里已有足70千卡，加上印度薄餅每100克約217千卡，酥皮更含大量油分，用多吃容易墮入致肥陷阱。營養師王敏寧（Mandy）曾接受HK01訪問時稱，不論甚麼味道的湯圓，全部都應適可而止，每天最多可吃2至3粒「夠哂數」，或者可考慮自己做湯圓，控制油與糖比例。

5款湯圓之比併，各自熱量、糖分及脂肪等成分資料。

按下圖有氣炸酥皮湯圓簡便版食譜圖及不失敗貼士，歡迎下載：

氣炸酥皮湯圓食譜

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