【芒果椰汁糕食譜】經典甜品清香味濃　用魚膠片或魚膠粉較好？

夏天是芒果收穫的季節，最適合芒果入饌，製作各式各樣的芒果甜品。對比煙韌及步驟繁複的芒果糯米糍、多芒小丸子，芒果椰汁糕的做法簡單而且個人認為兩者的味道可謂天作之合，香濃的椰奶散發著淡淡的芒果味，作為消暑小食合適不過。

芒果椰汁糕的做法及材料非常簡易，基本上沒有特別技巧，一般少下廚的人也可以應付。一般會用上魚膠粉作凝固劑，但個人認為使用魚膠片較佳，因其穩定性及凝固能力較高。如使用魚膠片的話，事前需用清水浸5-8分鐘令膠片軟化才可使用；如用魚膠粉事前沒有準備功夫，而使用分量跟魚膠片一樣。

其次若想椰汁糕更幼滑，倒進模具前先過篩，去掉泡沫和顆粒。另外，不論是魚膠片或魚粉，需徹底拌勻及煮溶。至於脫模前，可放置於室溫15-20分鐘令椰汁糕的溫度上升，較易脫模成功。謹記脫模前不要把椰汁糕浸上熱水，因魚膠片/粉在25度或以上便會即溶，變成失敗甜品。

芒果椰汁糕食譜

健康小貼士：

芒果性平，味甘，能解渴生津，本草綱目記載：「芒果益胃氣、止暈嘔」。在營養學角度，芒果含有果糖、葡萄糖這類吸收快速的單醣類，在食慾不振的夏天，是很好的「恢復體力」的食物，同時亦有豐富的類胡蘿蔔素，有護眼及潤澤皮膚功效，但有虛寒咳嗽、敏感體質、糖尿病者等不宜食用。

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攝錄：陳錦超、黃卓敏

剪接：吳宇峰

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