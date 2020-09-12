【入廚貼士】如何挑選靚雞蛋？2大秘訣分辨雞蛋衛生、新鮮程度

雞蛋具有豐富的營養價值，且價格便宜、取得便利，可說是居家必備的食材之一。然而，該如何挑選新鮮又安心的好雞蛋呢？台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，雞蛋挑選首重衛生，建議可選購洗選蛋以減少沙門氏桿菌的威脅；此外，挑選時也可將雞蛋對著光源處觀察，以了解蛋品的新鮮度，更能確保品質喔。

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雞蛋價格便宜、取得方便、且含有豐富的營養價值，適合全家人食用，然而，在挑選雞蛋時又該掌握哪些重點呢？台灣廖嘉音營養師提醒，挑選蛋品不外乎是衛生、新鮮兩大重點，建議購買時可仔細觀察兩個重點，就能買到好雞蛋囉！

▼如何挑選靚雞蛋？（按圖看清👇👇👇）

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1. 留心蛋殼完整度：

母雞產蛋時恐使蛋品受到沙門氏桿菌感染，因此，選購雞蛋時一定要留意蛋殼的完整度，若有裂縫、破損者，應避免購買。此外，蛋殼髒污明顯也可能增加污染風險，因此購買一般散裝雞蛋時，最好避免選購外殼有泥沙、雞屎殘留者，或改選購包裝洗選蛋，以減少沙門氏桿菌的威脅。

2. 觀察雞蛋新鮮度：

挑蛋時，可用手電筒照一下雞蛋，或讓雞蛋對著光源以觀察新鮮度；新鮮的雞蛋內部會呈現半透明狀，且蛋黃位置多位於中央；若發現蛋黃位置上浮且氣室變大，則表示雞蛋已放置一段時間，新鮮度稍差。

台灣廖嘉音營養師表示，掌握上述兩大重點就有助於選到安心、好品質的雞蛋；然而，若家中有年長者、嬰幼童要吃雞蛋時，仍建議完全煮熟後再食用為佳，更能避免因感染沙門氏菌而造成身體不適喔！

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