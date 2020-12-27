阿爺廚房｜鼎爺教你分辨老薑肉薑　傳授坐月補身菜豬腳薑7大秘訣

教煮
撰文：
最後更新日期：

薑醋是坐月期間，產婦不可缺少的補身食物。順產的婦女，十二朝後便可進食薑醋；剖腹生產的婦女，則要待惡露清掉後才可食用。以下「豬腳薑」食譜內容節錄自《鼎爺廚房3：原汁原味功夫菜》。

豬腳薑材料

甜醋5斤

黑糯米醋4兩

孖蒸酒半斤

老薑1斤半

肉薑3斤

豬手2斤

雞蛋16個

用具

竹墊1塊

大瓦煲1個

鼎爺豬腳薑食譜，逐個步驟講解示範（按圖細閱）↓↓↓

+9
+9
+9

鼎爺豬腳薑食譜小貼士↓↓↓

+13
+13
+13

鼎爺廚房３：原汁原味功夫菜（萬里機構授權使用）

書名：鼎爺廚房3：原汁原味功夫菜

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝；同時由於天賦、興趣和不屈不撓的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。

於2016年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚，炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識、欣賞鼎爺的另一面，亦讓觀眾重新認識粵菜的細緻與美好。

於2017、2018年夏，他分別出版了兩本食譜《家傳粵式手工菜》和《懷舊風味撚手菜》大受歡迎，多次再版。2019年鼎爺再接再厲推出《原汁原味功夫菜》，讓一眾擁躉增添飯桌上的美味佳餚。

藥膳食譜｜蒸生薑紅茶驅寒暖胃　日本星級藥膳師冬天滋養補身攻略
【阿爺廚房-霸王雞食譜】懷舊風味要用大地魚？鼎爺教這樣做更香
【阿爺廚房-魚食譜】鼎爺蒸石斑4大秘訣　魚蒸熟後唔好立即揭蓋？
【入廚貼士】勝瓜爽脆鮮甜6大貼士　鼎爺一招去除苦澀味！
【花甲蒸水蛋食譜】花甲吐沙不用鐵匙鹽水　跟鼎爺學最有效方法！
【阿爺廚房】梅子蒸蟹食前加1樣材料更鮮香　鼎爺劏蟹4步搞掂！
【大師姐燉雞汁】增免疫力女士補身新寵！曾為女兒天天燉雞3小時!

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。