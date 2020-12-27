阿爺廚房｜鼎爺教你分辨老薑肉薑　傳授坐月補身菜豬腳薑7大秘訣

薑醋是坐月期間，產婦不可缺少的補身食物。順產的婦女，十二朝後便可進食薑醋；剖腹生產的婦女，則要待惡露清掉後才可食用。以下「豬腳薑」食譜內容節錄自《鼎爺廚房3：原汁原味功夫菜》。

豬腳薑材料

用具

鼎爺豬腳薑食譜，逐個步驟講解示範（按圖細閱）↓↓↓

鼎爺豬腳薑食譜小貼士↓↓↓

書名：鼎爺廚房3：原汁原味功夫菜

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝；同時由於天賦、興趣和不屈不撓的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。

於2016年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚，炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識、欣賞鼎爺的另一面，亦讓觀眾重新認識粵菜的細緻與美好。

於2017、2018年夏，他分別出版了兩本食譜《家傳粵式手工菜》和《懷舊風味撚手菜》大受歡迎，多次再版。2019年鼎爺再接再厲推出《原汁原味功夫菜》，讓一眾擁躉增添飯桌上的美味佳餚。