藥膳食譜｜蒸生薑紅茶驅寒暖胃　日本星級藥膳師冬天滋養補身攻略

身兼演員、電視與電台主持人、作家等多重身分的麻木久仁子女士，在接連被診斷出了腦梗塞與乳癌後，便下定決心要改變飲食習慣。在嘗試了各種飲食法後，她選擇了「沒有東西不能吃」的「藥膳食補」，並實際體驗到了食物的強大力量，進而開始研究藥膳，也取得了國際藥膳師資格。（本文節錄自《藥膳師的生命力餐桌》。）

文：麻木久仁子

讓生命力更加旺盛的三種平衡 請留意「陰陽」

藥膳的目的就是讓人保持健康。不過所謂的健康，具體而言是指怎樣的狀態呢？其中一個答案就是「陰陽調和的狀態」。何謂陰陽？就是開創宇宙萬物相對的兩股氣，就和太陽與月亮、天與地一樣，萬事萬物都能用陰、陽這兩種元素呈現。

以食材而言，能讓身體暖和的屬於陽性，而會讓體溫下降的則是陰性。比方說，只要稍微看過每個季節的食譜就會明白，茄子和苦瓜等夏季時蔬就是陰性食材。夏天充滿陽氣，所以要食用陰性食材調降體溫；冬天陰氣旺盛，則要用陽性食材調升體溫，這是一種試圖與自然調和的作戰。

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除了季節，如果能將自己當下的身體狀況也納入考量，選用不同屬性的食材，就能調整至更為均衡的狀態。舉例來說，在心浮氣躁、情緒亢奮的日子，由於陽氣旺盛，所以要攝取陰性食材，像這樣控制就行了。

身與心，自然與身體內部全都協調順暢，這就叫健康，是我們應該達成的理想狀態。而藥膳就是為了讓體內保持平衡狀態，「將不足的補上」、「把過多的除去」的飮食養生法。

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《藥膳師的生命力餐桌：84道四季料理，告別假性健康，提升自癒力，養成不生病體質》書本封面

書名：藥膳師的生命力餐桌：84道四季料理，告別假性健康，提升自癒力，養成不生病體質 作者：麻木久仁子 譯者：夜闌

【本文獲「高寶書版」授權轉載。】