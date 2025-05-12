端午糉鹹蛋｜大廚1原因買鹹蛋要去老字號揀選2招　靚皮蛋會出煙？

端午節快到，包鹹肉糉、裹蒸糉怎少得「靈魂」鹹蛋黃？但如何揀鹹蛋，你又知道嗎？大廚雷啟裕師傅早前就帶記者到燈籠洲街市的老字號蛋檔，請教賣蛋幾十年的檔主揀鹹蛋、皮蛋心得！

攝影：龔嘉盛



鹹蛋、皮蛋鴨蛋醃製而成

鹹蛋和皮蛋都由鴨蛋醃製而成，現時本港見到的鹹蛋多是來自中國，至於皮蛋則有中國或本地貨源。小時候要分辨兩者，最直接方法就是，前者黑色、後者啡色，這樣的分別是在於製作方法差異。皮蛋大約蒸10至15分鐘才會熟，但皮蛋可即食，一打開已是結實的蛋白和蛋黃。

鹹蛋冷知識｜鹹蛋為什麼用鴨蛋不用雞蛋？4大原因鹹鴨蛋油潤鹹香

Junto 同 行政總廚雷啟裕曾帶記者到街市學揀蛋，也偏好去街市老字號買蛋多於去連鎖超市，因為包裝封實根本冇得揀。

靚皮蛋 滴醋會飆煙？

先說鹹蛋，蛋殼外的一層黑色灰其實是混合了稈草灰、鹼水和鹽；而皮蛋則是石灰泥、米糠及一些輕鹼化學物等，松花紋、溏心度等等都是皮蛋質素的指標。

由於皮蛋屬鹼性，雷師傅就分享一個行內辨認皮蛋品質的方法：「靚嘅皮蛋你滴啲醋落去會起煙，因為鹼性同酸性有化學作用，佢經過醃製，蛋白變咗皮蛋咁嘅樣，生剝開半裡面會好溏心，隻皮蛋夠靚、夠花紋，你滴啲濃啲嘅醋落去佢會飆煙。」

現時市面上見到的鹹蛋，多數是中國鹹蛋，另外也有不少人自家醃鹹蛋，網上不難找到教學。（GettyImages/視覺中國）

請按下圖睇自製醃鹹蛋食譜：

【天水圍糭】自醃酒香鹹蛋 師奶智慧

醃鹹蛋食譜

醃鹹蛋食譜

材料：

鴨蛋10隻

米酒60毫升（其中2湯匙作醃料，其餘洗蛋用）

清水800毫升

花椒2茶匙

八角4-5 顆

幼海鹽200克

工具：玻璃瓶

做法：

1. 將鴨蛋以水清洗乾淨後，再將鴨蛋浸入米酒內，慢慢搓洗，逐一抹乾，放入已消毒的玻璃瓶內。

2. 把海鹽加入水內，煲至溶解。攤凍後倒入已消毒的瓶內。

3. 放入花椒、八角、加入2湯匙米酒。

4. 完成後掩蓋，靜待30天即可食用。

不失敗貼士：

‧鹽與水的比例是1:4。

‧玻璃樽可以滾水烚煮消毒，完成後再以米酒漱瓶。

請按下圖睇更多鹹蛋與皮蛋簡介：

揀鹹蛋貼士｜揀鹹蛋4招殼要帶青 蛋黃漏油或硬粒2關鍵關油鹽事？

不過去舖頭買蛋，沒理由要店員讓你切開貨品來驗貨吧？超級市場的鹹蛋皮蛋入了包裝盒，只能隔住盒看，當然很難揀蛋。雷師傅推薦盡可能去舊式蛋檔買蛋，有蛋照就買到最貨真假實的鹹蛋與皮蛋了。於是他帶著記者到銅鑼灣燈籠洲街市的一間蛋檔，由店主兩父女教我們揀蛋貼士。

請按下圖睇「德隆」蛋檔店主阿君所教的揀鹹蛋與皮蛋小貼士：

+ 4

照燈是十分重要的，將鹹蛋放向燈泡附近照一照。

揀鹹蛋貼士1：阿君指偏橙紅色的鹹蛋較好。

揀鹹蛋貼士2：經燈泡一照，鹹蛋會透光，高質的鹹蛋，蛋白和蛋黃會清晰可見。

這隻鹹蛋，蛋白和蛋黃不如上圖那樣分明，質素則較差。而鹹蛋變壞的話，蛋黃亦會縮水。

至於揀皮蛋，則要用手指敲打。

揀皮蛋貼士1：一手揸著皮蛋，另一隻手的手指敲在蛋上，有回彈力、感覺到蛋內有震動就為之好，代表皮蛋夠溏心。

如果皮蛋沒有震動感，溏心效果或未如理想。

即使皮蛋的啡色米糠還未抹走，一樣可以用這個方法來檢測！

阿君跟隨父親在銅鑼灣賣蛋幾十年，這個檔口沒有牌子標明店名，但就叫做「德隆」。阿君每天回舖都會用心抹蛋和照蛋，篩走所有品質不好的蛋，絕對是良心店主。

揀鹹蛋貼士：用燈照

1. 照燈是十分重要的，將鹹蛋放向燈泡附近照一照。經燈泡一照，鹹蛋會透光，高質的鹹蛋，蛋白和蛋黃會清晰可見。

2. 阿君指偏橙紅色的鹹蛋較好。若鹹蛋變壞的話，蛋黃亦會縮水。

揀皮蛋貼士：用手指敲

一手揸著皮蛋，另一隻手的手指敲在蛋上，有回彈力、感覺到蛋內有震動就為之好，代表皮蛋夠溏心。

如果皮蛋沒有震動感，溏心效果或未如理想。即使皮蛋的啡色米糠還未抹走，一樣可以用這個方法來檢測！

【鹹蛋食譜合集】賀年菜家常菜小食樣樣齊 色香味美俱全鹹蛋菜式

蛋黃鹹肉糭食譜

【蛋黃鹹肉糭食譜】簡易包糭法 5塊糭葉包搞掂！

鹹肉糭食譜

+ 2

其他鹹蛋、皮蛋相關食譜：

【月餅食譜】紅豆蛋黃月餅皮薄均勻 麵糰一定要休息！

紅豆蛋黃月餅食譜

+ 1

【雞翼食譜】金黃起沙鹹蛋黃雞翼 鹹香脆口極邪惡！

鹹蛋黃雞翼食譜

【鹹蛋蒸肉餅食譜】零難度家常菜！加一種食材令豬肉變滑

鹹蛋蒸肉餅食譜

【健康湯水食譜】節瓜鹹蛋肉片湯滋陰降火 夏季必飲通腸胃去濕熱

節瓜鹹蛋肉片湯食譜

【尖椒皮蛋食譜】紅油陳醋青辣椒 自選辣度晶瑩流心

尖椒皮蛋食譜

【皮蛋瘦肉粥食譜】暖胃增抵抗力 米香綿滑只需兩種材料！

皮蛋瘦肉粥食譜

【豆腐食譜】皮蛋肉鬆豆腐自家混醬代替醬油膏 餐前菜宴客好幫手

皮蛋豆腐肉鬆食譜

【蔬菜食譜】金銀蛋莧菜 鹹蛋提鮮消暑清甜

金銀蛋莧菜食譜

【三色蛋食譜】蛋控必試！蒸水蛋嫩滑無比一次滿足三個願望！