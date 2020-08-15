【茶餐廳食譜合集】簡易複製茶記經典　雞髀、西多士、沙嗲牛麵…

茶餐廳美食，是香港極具代表性的飲食文化之一，基本上無人會討厭。大家去茶記多數會吃甚麼呢？蛋撻？熱奶茶？沙嗲牛肉麵？現時受疫情影響，留在家中的時間增多，有沒有想過自製這些地道美食呢？即使家裡的風味不及茶餐廳，但至少可以解一解癮，以下就分享十幾個多士、粉麵和碟頭飯食譜！

包點、小食

三點三下午茶，不少人都愛嘆件西多士或蛋撻，再配杯熱奶茶。講開西多士，那外脆內軟並且包住花生醬餡的多士，確實吸引，再配上牛油和糖漿，即使明知又肥又邪惡，一樣難以抗拒。

蛋撻，曲奇皮還是酥皮較好味？這真是個永遠都拗不完的千古難題，這次的食譜是曲奇皮，用牛油、蛋黃和麵粉等搓成，要是你嫌麻煩，可參考葡撻食譜，用現成酥皮，連搓都不用搓！此外，深水埗有間茶記以烘底蛋牛治馳名，據知可以日賣上千份，老闆伍文生哥哥就曾公開過自家的蛋牛治秘技，不妨跟他偷師！

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西多士食譜

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蛋牛治食譜

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湯麵、撈丁

常餐你會配哪種粉麵？要不就是沙嗲牛肉麵，要不就是雪菜肉絲湯米，後者其實很簡單，但前者的話，要調出一個好味的沙嗲醬也不易，下文就會教你如何做出惹味的沙嗲醬。而筆者以前常去太子金魚街一間茶記，它的常餐粉麵多一個選擇，就是茄牛通！你亦可以配叉燒或豬膶，但個人最喜歡就是配牛油，酸酸甜甜的番茄湯，吃起來倍覺開胃。

最後，不得不錯過的便是來自尖沙嘴香檳大廈老店的豬頸肉芝士撈丁，有指這個麵是他們首創，坊間有很多類似版本，但還是不及它好味，芝士汁不會太稠太膩，原來也不易做到。

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沙嗲牛肉麵食譜

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碟頭飯、炒粉麵

以上提到的都是偏向輕食或套餐類，作下午茶固然好，但如果想食正餐，最好還是碟頭飯吧！想省時，可以煮炒飯或炒麵，以下幾個食譜都相當經典大路，如：揚州炒飯、西炒飯、乾炒牛河、星洲炒米等，你一定有食過！

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揚州炒飯食譜

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