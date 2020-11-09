阿爺廚房｜焗叉燒用天然紅色染劑蘇木！鼎爺教煮叉燒必買柳梅豬肉

撰文：萬里機構
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鼎爺自小受嚴格的烹飪訓練，對煮和食有獨到的心得，認真挑選有質素的食材，在他的字典裏沒有「求其」和「將就」的字眼。秉承他一向不藏私的作風，書內每一個菜式都有他的烹飪心得，讓各位讀者能炮製出色香味兼備的小菜、湯、飯麵及糖水。以下「鼎爺叉燒」食譜內容節錄自《鼎爺廚房2：懷舊風味撚手菜》。
叉燒材料
柳梅豬肉 2 條
蘇木 半兩
麥芽糖 適量
醃料
磨豉醬 1湯匙
海鮮醬 2湯匙
黃砂糖 3湯匙
蘇木水 2湯匙
南乳 半磚
腐乳 1磚
生抽 2湯匙
玫瑰露 3湯匙
麻醬 2湯匙
蒜蓉 2湯匙
豆豉 1茶匙（剁成蓉）
鼎爺叉燒食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱👇👇👇）
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鼎爺廚房2：懷舊風味撚手菜（萬里機構授權使用）
書名：鼎爺廚房2：懷舊風味撚手菜
作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝；同時由於天賦、興趣和不屈不撓的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。
於2016年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚，炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識、欣賞鼎爺的另一面。
2017年夏，他出版首本食譜《鼎爺廚房~家傳粵式手工菜》大受歡迎，在半年內再版十多次，成為當年綜合圖書類別銷量冠軍。
【本文獲「萬里機構」授權轉載。】