阿爺廚房｜焗叉燒用天然紅色染劑蘇木！鼎爺教煮叉燒必買柳梅豬肉

教煮
撰文：
最後更新日期：

鼎爺自小受嚴格的烹飪訓練，對煮和食有獨到的心得，認真挑選有質素的食材，在他的字典裏沒有「求其」和「將就」的字眼。秉承他一向不藏私的作風，書內每一個菜式都有他的烹飪心得，讓各位讀者能炮製出色香味兼備的小菜、湯、飯麵及糖水。以下「鼎爺叉燒」食譜內容節錄自《鼎爺廚房2：懷舊風味撚手菜》。

叉燒材料

柳梅豬肉　2 條

蘇木　半兩

麥芽糖　適量

醃料

磨豉醬　1湯匙

海鮮醬　2湯匙

黃砂糖　3湯匙

蘇木水　2湯匙

南乳　半磚

腐乳　1磚

生抽　2湯匙

玫瑰露　3湯匙

麻醬　2湯匙

蒜蓉　2湯匙

豆豉　1茶匙（剁成蓉）

鼎爺叉燒食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱👇👇👇）

+10
+10
+10

相關食譜：【揚州炒飯食譜】港人最愛茶餐廳名物　蝦仁叉燒配粒粒分明飯底

揚州炒飯食譜

相關食譜：【豬扒食譜】香煎豬鞍伴蘋果醬簡易西餐　豬鞍肉腍無筋是哪部位？

香煎豬鞍伴蘋果醬食譜

鼎爺廚房2：懷舊風味撚手菜（萬里機構授權使用）

書名：鼎爺廚房2：懷舊風味撚手菜

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝；同時由於天賦、興趣和不屈不撓的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。

於2016年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚，炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識、欣賞鼎爺的另一面。

2017年夏，他出版首本食譜《鼎爺廚房~家傳粵式手工菜》大受歡迎，在半年內再版十多次，成為當年綜合圖書類別銷量冠軍。

【素食食譜】不用焗爐都整到！超好吃蜜汁素叉燒
【椒鹽豬扒食譜】茶記必食鑊氣碟頭飯　鬆軟多汁醃豬扒5大貼士
【氣炸鍋食譜】自製燶邊蜜汁叉燒話咁易　香脆多汁氣炸煎焗一樣掂
【豬食譜】蝦醬蒸豬頸肉鹹香惹味爽彈嫩滑　15分鐘簡易家常菜
【豬食譜】肉餅、排骨、豬扒…10個簡易豬肉料理　自煮過肥年！　
【茶餐廳美食】自製滑蛋叉燒飯鎖肉汁有秘技　炒滑蛋全靠個篩？

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。