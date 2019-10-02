【豬食譜】蝦醬蒸豬頸肉鹹香惹味爽彈嫩滑　15分鐘簡易家常菜

豬頸肉，炮製時最沒壓力，因為無論如何烹調都不會過韌過嚡，是入廚初哥最易掌握的食材之一。蝦醬蒸豬頸肉，更是一道零技巧的家庭菜，鹹香惹味下飯一流，只怕你添飯一碗接一碗，減肥計劃又要壓後。 攝錄：黃卓敏、羅子揚 剪接：陳錦超

蝦醬蒸豬頸肉

豬肉不同部位的脂肪百分比分布圖（圖片來源：衞生署防護中心Facebook專頁）

豬頸肉，爽滑彈牙，跟它的脂肪含量高有關，按衞生署資料顯示，它的脂肪比例較豬腩肉還要高出16.6%，更是脢頭肉的5.6倍，達69.6%。油脂愈豐富，肉質也愈嫩滑，但不想肥上加肥，應避免煎炸，宜以蒸的方式烹調，只下少許麻油添加香氣，調味也只有蝦醬、米酒和糖。毋須下鹽，以免蝦醬鹹上加鹹。想它更juciy的話，還可加少許水和粟粉，讓它吸濕鎖水。放入爐蒸便大公告成了。

蝦醬蒸豬頸肉食譜

豬頸肉，有原塊和切片的出售，如果燒豬頸肉，宜原塊燒焗後再切片，可免肉汁流失；若蒸煮的話，為使更加入味，則宜先切片醃後再蒸煮。

健康小貼士：

豬肉富含蛋白質、鐵質、鈣、鋅、維他命B1、B2及人體所需氨基酸等，能改善缺鐵性貧血、滋陰補腎、潤燥防便秘，對體弱血虛者有療效。不過，由於脂肪含量高，注意烹調時盡量少油少鹽少糖。

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