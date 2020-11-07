凍咖啡迷思｜冷萃、冰釀、冰滴咖啡有何分別？認識4大類凍齋啡

雖說認真品嚐咖啡要喝熱的，從熱轉涼，咖啡會呈現不同的風味層次。但是有時候就是想要來一杯沁涼的冰咖啡，同時滿足清爽與提神，除了冰美式之外，這幾年開始陸續看到冰釀、冰滴、氮氣冰咖啡等等冰黑咖啡，到底它們差在哪？

▼4大類冰黑咖啡（點擊下圖看清！👇👇👇）

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冰美式咖啡

最常見的冰咖啡就是冰美式咖啡（Iced Americano coffee），它是由意式咖啡機高溫萃取濃縮咖啡（Espresso）後，倒在冰塊與冰水上面，冰塊和冰水的比例可以視個人喜好調整。水的比例愈高，咖啡味會愈淡。

冰釀咖啡

冰釀咖啡（Cold Brew Coffee）又稱冷萃咖啡、冷泡咖啡，相較於美式咖啡是「熱萃」後再加水，冰釀咖啡是用低溫來萃取咖啡，就像冷泡茶一樣。先把咖啡豆研磨後放在瓶中，依比例注入冷水，放入雪櫃浸泡至少12小時。少了高溫萃取的過程，許多咖啡粉中的化學分子不會被釋放，冰釀咖啡的苦澀味、酸感、油脂因而降低，但也因為水與咖啡粉長時間浸泡，咖啡因含量較高，並帶有酒精的發酵感，一點點冰釀咖啡加上冰塊，會有像在喝烈酒的感覺。

冰釀咖啡（Cold Brew Coffee）又稱冷萃咖啡、冷泡咖啡。（Mayur／Unsplash）

冰滴咖啡

由於冷水很難將咖啡的風味萃取出來，除了長時間浸泡的冷萃咖啡，另一種方式就是水滴慢慢滲透，冰滴咖啡（Ice Drip Coffee）就是採用這種方法。利用冰塊自然融化成冰水，以均勻的速度一點一滴慢慢地滴入咖啡粉中，再一點一滴漏出咖啡萃取液，整個過程通常要4～8小時。通常萃取完成的冰滴咖啡，還會裝進密閉容器置於雪櫃保存1～3天後再飲用。冰滴的萃取液濃度很高，可依個人喜好加入冰塊或冷水，味道類似冰釀咖啡，口感濃郁不苦澀，且帶有酒香。

氮氣咖啡

氮氣咖啡顧名思義就是在黑咖啡中注入氮氣，市面上大多使用冷萃咖啡製作（也有少部分使用美式咖啡，但冷萃味道一般較美式順口，比較適合），全名應該稱為氮氣冷萃咖啡（Nitro Cold Brew Coffee），通過高壓氣閥，氮氣被注入咖啡之中，讓咖啡產生細小的氮氣氣泡。氮氣冷萃咖啡口感和外觀都像是啤酒，喝起來絲滑綿密，不必加奶和糖，就有奶泡的絲絨感及自然的甜味，就像是在喝咖啡氣泡飲一樣！

總而言之，冰美式、冰釀、冰滴都是冰的黑咖啡，即便使用一樣的咖啡豆，製作方法、時間長度不同，價格與喝起來的口感都不一樣。雖然低溫萃取無法完全呈現咖啡豆的特色，但低溫自然發酵後獨特的咖啡酒香，可以讓你在喝咖啡中微醺、再清醒，也是很迷人的咖啡選擇！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：什麼是氮氣咖啡？冷萃、冰釀、冰滴跟冰美式又差在哪？關於冰黑咖啡4大類一次搞懂！】