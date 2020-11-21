【廚房清潔】洗潔精加水稀釋細菌增多？醫生解構更浪費2大後果

不少人習慣在洗潔精（又稱洗碗精）中加水稀釋，一方面認為這樣可以省點用、用久一點，另一方面也可直接按在洗碗海綿上使用，不用再額外加水，但這樣做真的比較好嗎？台灣新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，不建議將洗潔精稀釋後使用，加水稀釋可能影響產品品質，同時也可能增加細菌滋生風險，反而可能加速產品發臭、變質喔！

▼洗潔精能加水稀釋使用嗎？（按圖了解👇👇👇）

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很多人習慣把洗潔精加水稀釋，覺得用量可以省一點，但實際結果卻可能變得更浪費！台灣柳朋馳醫師說明，由於自來水並非無菌狀態，若將自來水加入一整瓶的洗潔精中可能影響產品防腐效果、增加細菌滋生的機率，也可能加速產品變質的可能。同理，若是洗髮精、洗手乳、沐浴乳產品也不建議一大瓶直接加水稀釋，以免產品變質、發臭，反而造成浪費。

若真想稀釋產品、達到省錢的效果，建議採用分裝的方式來稀釋產品。台灣柳朋馳醫師表示，分裝時建議將少量洗潔精倒入另一個空瓶，再加入煮過放涼的水進行稀釋，若能在短時間用完，就能減少產品變質、浪費的可能。

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