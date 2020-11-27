【夏威夷魚生飯食譜】低卡低脂Poke Bowl　秘製魚生醬汁清新醒神

夏威夷魚生飯（Poke Bowl），在香港流行好幾年了，這類餐廳也愈開愈多。以前大家吃的都是日式魚生飯，如三文魚、甜蝦、海膽、帶子，那麼夏威夷魚生飯又有何特別？筆者在銅鑼灣的Poke Bowl餐廳一試愛上，反正備料不難，都是一些現成材料，那索性自製好了，原來只需10分鐘就完成。

Poke Bowl近年廣受喜愛，尤其是女生們，不但愛將這個色彩繽紛的飯放上Instagram打卡，還推崇它低卡、低脂、高蛋白，是健康飽肚的美食。Poke Bowl有幾個組成部分——魚生、配料、飯、醬汁。“Poke” 這個字有「切塊」意思，所以魚生通常都會切粒，它的刺身種類不及日式魚生飯多，最常見的便是三文魚和吞拿魚，有時也會有八爪魚。

配料方面，反而多得不得了，以筆者幫襯開的餐廳為例，其配料有海帶芽、青瓜、番茄、紫洋葱、豆腐、香菇、蟹籽、牛油果、溫泉蛋、枝豆……接近20款，通常都是一些蔬菜或輕食類。飯底方面，可選壽司飯、糙米，或是走飯換成沙律菜。

Poke Bowl的配料很隨意，筆者今次的自選組合就是三文魚、紫洋葱、牛油果、壽司飯，並配上自己調製的芥末乳酪醬。

至於醬汁，選擇也是非常之多，如：鰹魚醬油、果仁芝麻醬、蜜糖香醋汁、芥末乳酪醬等，上網看過其他人的食譜，最簡單是用日本醬油拌勻魚生，也有人會將醬油加味醂、麻油、檸檬汁與芝麻等調成特製醬汁，而筆者呢，反而最愛芥末乳酪醬！有人聽到乳酪就覺得怪，可是個人卻相當喜歡它跟魚生這種配搭，便在家裡試著調配。這種醬汁有三種材料：希臘乳酪、蛋黃醬、芥末，起初將乳酪和蛋黃醬的比例1:1，但蛋黃醬完全搶去乳酪風頭，還有點膩，最終反複試味，覺得蛋黃醬跟乳酪的比例以1:3為最好，芥末則隨喜，希望未試過的朋友可以試一試這個醬，絕對沒你想像中奇怪。

夏威夷魚生飯食譜

健康小貼士：

100克三文魚的熱量約211卡，它本身屬於高脂肪魚類，但魚油中的脂肪都是多元不飽和脂肪酸Omega-3，對降血脂和腦部發展有益，配料如牛油果、洋葱等本身都十分健康。不過，蛋黃醬則偏肥，若怕太高熱量的話，建議換成醬油。

攝影、攝錄：陳嘉杰

剪接：郭晉傑、羅子揚

相關食譜：

【日式湯麵食譜‧有片】秋葵蝦天婦羅蕎麥麵 一冷一熱滋味二重奏

秋葵蝦天婦羅蕎麥麵食譜

【15分鐘快丼‧有片】照辦煮碗吉野家牛肉飯 1人前快捷不頹廢