冬天湯水食譜｜四臣湯健脾益肺 必備4材料淮山蓮子　脾虛人士最啱

中藥藥膳四臣湯（四神湯），「四臣」為淮山（山藥）、蓮子、芡實與茯苓，許多人用薏仁取代茯苓減少藥材味，或另加薏仁。坊間講到四臣湯好「神」，究竟有什麼食療作用? 適合哪些人飲用？哪類人士要避免？



冬天湯水｜血行百病除 四臣湯保暖養生

天氣轉冷，要讓身體保持溫暖，氣血運行，中醫理論認為「血行百病除」，以人為的方法令體溫升高，可助紓緩疼痛，使痛症有所改善。使身體保持溫暖，從飲食中入手是其中一種方法，例如飲用「四臣湯」。在香港，較少認識四臣湯，但台灣民間比較流行，它並非藥物，只是食療廣為人傳，功效以輔助為主。

四臣湯主要有健脾益肺利濕的功效，好處是它性質平和，適合一家大細，若素湯版本，用大白菜代豬肚或會較寒涼。將大白菜用白鑊烘炒來逼出寒氣，並加薑片煲湯，以助寒熱平衡。

冬天湯水｜四臣湯由來 乾隆四臣藥到病除

註冊中醫師鍾啟福博士在受訪時解釋四臣湯的由來，相傳是清朝乾隆皇下江南時，隨伺在旁的四位臣子，由於日夜操勞，水土不服，相繼病倒，連御醫也束手無策，一名僧人開出「蓮子、芡實、淮山、茯苓等量燉豬肚」的藥方後，宣告「四臣，事成！」果然，四位大臣服用後立即痊癒。民間皆以此方燉煮食物來保健養身，並以「四臣湯」為名。由於「臣」和「神」的台語發音相同，因此有別名為「四神湯」。

四臣湯的四味皆是平和的材料，包括淮山、芡實、蓮子、茯苓，由於是食療，用薏仁取代藥材茯苓是可行的做法。

冬天湯水｜四臣湯４大材料

鍾博士表示四臣湯的四味皆是平和的材料，包括淮山、芡實、蓮子、茯苓，加入豬肚或豬小腸，煮成鹹湯來食用，也會加入米酒提香。由於是食療，用薏仁取代藥材茯苓是可行的做法，淮山、芡實、蓮子、薏仁都是食物。由於這個食療選用的材料藥用比較平和，以輔助性質為主，此湯應用「四臣」較為貼切。

按圖了解四臣湯的食療功效及宜忌︰

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冬天湯水｜四臣湯健脾益肺

四臣湯健脾益肺，以脾虛人士較為適合飲用，鍾博士解釋脾虛也有程度性，四臣湯可作為藥膳形式輔助，慢慢改善脾虛的亞健康狀態，會有不錯的效果。如果身體真的出現因脾虛而導致的疾病，四君子湯（人參、甘草、茯苓、白朮）或參苓白术散的力量會更有治療作用。

【同場加映】四神素湯補元氣 增強免疫力防流感

四神素湯食譜

註冊中醫楊恩劍寧醫指「四臣素湯」可健脾胃、補腎、利濕，特別在流感季節，「四臣素湯」可調整體質，增強免疫力，對抗病邪。四臣素湯適合大眾飲用，一星期可服兩至三次。如有疑問，請向中醫師諮詢。