健康湯水食譜｜五指毛桃赤扁豆湯　補肺益氣健脾祛濕適合大人細路

新冠肺炎及流感高峰期夾撃下，除了要加強留意個人衛生之外，飲食上喝保健有益的湯水，有助增強體質。天文台預料冬至的氣溫會進一步下降，多飲湯水也助活血保暖。 攝影︰尹嘉蔚

五指毛桃赤扁豆湯，其中有益肺的五指毛桃、淮山及栗子，還有幫助除濕氣的赤小豆及扁豆。註冊中醫師潘仲恆表示，此湯助健脾祛濕，補肺益氣，且補而不燥，除痛風患者外，適合一家大小飲用。

五指毛桃赤扁豆湯助健脾祛濕，補肺益氣。（尹嘉蔚攝）

中醫理論上有「未病先防，宜補肺益氣」的概念，藉此避免招來外感不適。潘醫師表示五指毛桃（五爪龍）有健脾補肺，行氣利濕，舒筋活絡的作用，功效與北茋相似，煲湯時還有輕微的椰子香氣。另一種益肺食材是淮山（山藥），它在烹調上的用途廣泛，如果配五指毛桃煲湯，用鮮淮山能使湯水更甜滑。

上圖是赤小豆，赤小豆與紅豆不同，赤小豆的豆身修長，顏色為暗棕紅色，久煮不爛；紅豆的豆身橢圓形，深紅色，易煮爛。

至於扁豆及赤小豆常用於中式湯水，藥行有時會將兩者包裝一起出售約$10，兩者有助去濕消腫。令湯水的甜味提升，可加幾顆栗子，它有健脾、補腎及活血的功效。五指毛桃赤扁豆湯，味道清香，湯色淳厚，入喉舒暢。

五指毛桃赤扁豆湯材料。

五指毛桃赤扁豆湯食譜

按圖了解食材的療效︰

註冊中醫師潘仲恆對「五指毛桃赤扁豆湯」的食用建議︰

~五指毛桃赤扁豆湯補而不燥，助健脾祛濕，補肺益氣。 ~適合一家大小飲用。痛風患者忌飲此湯。 ~一周可飲2-3次。 ~如有疑問，請向中醫師諮詢。

五指毛桃赤扁豆湯適合一家大小飲用，痛風患者忌飲。（尹嘉蔚攝）

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