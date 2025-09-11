防流感湯水｜防感冒增抵抗力10款保健湯水 1圖看懂流感/感冒分別
撰文：黃翠衣
防流感湯水｜踏入流感季節，免疫力較低的人士或長者一旦染上流感，可以是嚴重的疾病，並且可能會出現支氣管炎或肺炎等併發症，甚至死亡。流感﹑呼吸融合細胞病毒(RSV) ﹑肺炎及感冒病徵相似，要預防疾病除了注射疫苗，最重要是增強自身抵抗力，多飲湯水也有助增免疫力，預防流感。
補肺益氣增強抵抗力10款健康湯水
以下10款家常湯水，有助增強抵抗力、免疫力，如有疑問，請向中醫師諮詢。市民亦需留意若感身體不適，請盡速求醫。
季節交替之時特別易病，霸王花雪梨螺頭湯既滋潤又可增抵抗力，更有清熱潤膚，潤肺化痰止咳的功效，適合體質燥熱陰虛，皮膚乾燥，容易乾咳無痰的人。
防流感湯水1：霸王花雪梨螺頭湯
南瓜洋蔥大蒜湯有消積化滯，清熱解毒，增免疫力防感冒的功效。
防流感湯水2：南瓜洋蔥大蒜湯
健康湯水食譜｜南瓜洋蔥大蒜湯增免疫力 消積化滯解毒2類人慎服
龍脷葉枇杷葉雪梨湯有清熱潤肺功效，可增強抵抗力，預防感冒及流感。
防流感湯水3：龍脷葉枇杷葉雪梨湯
【防感冒湯水食譜】龍脷葉枇杷葉雪梨湯 增強抵抗力迎流感高峰期
北芪黨參煲雞湯有補肺益氣之效，可預防感冒和流感，若本身屬體虛、怕冷或易感冒者，尤其適宜飲用。
防流感湯水4：北芪黨參煲雞湯
【防感冒湯水食譜】北芪黨參煲雞湯抗流感 助怕冷人士增強抵抗力
黨參鮮淮山薯仔湯有健脾益胃，潤燥健腎功效。
防流感湯水5：黨參鮮淮山薯仔湯
魚翅瓜蟲草花湯有補肺益腎，健脾養胃功效，可有助增強抵抗力。
防流感湯水6：魚翅瓜蟲草花湯
【健康湯水食譜】魚翅瓜蟲草花湯補肺益腎 如何分辨魚翅瓜生熟？
「四神素湯」可調整體質，增強免疫力，對抗病邪。
防流感湯水7：四神素湯
薯仔合桃眉豆湯能健脾和胃，益氣，固腎。較適合平性體質，或偏陽虛及怕冷人士。易腹瀉、體質偏熱或更年期人士，服用分量宜少，一星期可飲兩日，每日一碗。
防流感湯水8：薯仔合桃眉豆湯
佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯味道清潤，有潤肺和中、理氣止咳的作用，有增強免疫系統的功效，適合全家食用。
防流感湯水9：佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯
【健康湯水食譜】佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯 潤肺止咳增免疫力防作病
番茄富含其維他命E及維他命C，可增強免疫力，搭配豆腐和雞肉，不到1小時就完成，準備工序近乎零技巧，適合想忙裡偷閒煲啖湯水的朋友飲用。番茄皮除了含有膳食纖維外，還含有豐富茄紅素，連皮一起煮，更有助吸收當中的茄紅素。
防流感湯水10：番茄豆腐雞湯