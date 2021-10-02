菇菌營養｜蘑菇防骨質疏鬆金菇增免疫力！6款菇菌各有好處附食譜

撰文：余曉彤
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蘑菇、杏鮑菇、金菇等等，都是大家熟悉的菇菌，不管是哪款菇菌都有一定的棒場客。早前有研究指，某些菇菌有降低輕度認知障礙的風險，改善記憶和語言問題等。但它們的好處又豈止這麼少？以下集合了6款最常見的菇菌及食譜，讓大家五花八門吃菇菌！
攝影：余曉彤

記者集合了在街市常見的6款菇菌：蘑菇、金菇、杏鮑菇、秀珍菇、冬菇及草菇。

蘑菇

蘑菇，顏色分別有白色和啡色，白蘑菇是培植出來的養菇，色白肉厚；而啡蘑菇的生長條件則較接近野生，菇味較香濃。基本上兩者之間的營養、口感及味道沒太明顯差異，食用時可以選擇啡白蘑菇兩溝。

白蘑菇是培植出來的養菇，色白肉厚；而啡蘑菇的生長條件則較接近野生，菇味較香濃。

按圖看食用蘑菇好處：

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金菇

金菇是火鍋、拉麵、烏冬的常備配料，在超市抑或是街市都可以輕易找到。金菇有豐富的維他命、礦物質及人體所需的氨基酸，也屬低熱量高蛋白食物，所以一直深受減肥人士歡迎。

除了作為「瘦身」菇外，金菇又有「益智菇」之稱，因其含有多種胺基酸，有助智力發展及提升記憶力。

按圖看食用金菇好處及注意事項：

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杏鮑菇

杏鮑菇（雞髀菇），是在台灣夜市中少不了的人氣美食之一。杏鮑菇煮法多變，而且口感跟肉質相似，所以在素食界中有「牛扒」之稱。其次，杏鮑菇屬低熱量、高蛋白及高纖食物，因每100克杏鮑菇有48千卡，蛋白質有3.53克，纖維1.2克。

杏鮑菇因高蛋白質、口感跟肉質相似，在素食界中有「牛扒」之稱。

按圖看食用杏鮑菇（雞髀菇）好處：

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秀珍菇

秀珍菇，頭頂頂著一把「傘」，顏色略帶灰色，雖說是相當常見的食用菇，但並沒有太多人以它入饌。最常見應該是在泰式湯底中，總會找到數朵秀珍菇的蹤影。別小看一朵小小的秀珍菇，它含有豐富的營養價值。

秀珍菇頭頂頂著一把「傘」，顏色略帶灰色，常加入不同的湯底中。

按圖看食用秀珍菇好處：

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冬菇

冬菇（香菇）的風味獨特，最常有乾鮮之分，兩者的營養價值最大差異在於風味以及維他命D的含量。台灣的營養師廖嘉音指日曬後的乾冬菇也會增加維他命D的含量，適量食用有助人體吸收及運用鈣質，有助強化牙齒及骨骼健康。

對比鮮冬菇，乾的維他命D的含量較高，適量食用有助於人體鈣質的吸收、有助強化牙齒及骨骼健康。

按圖看食用冬菇好處及注意事項：

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草菇

草菇，在超市比較少見，多數在街市方可找到。在中醫角度，草菇性寒、味甘，能清熱解暑及通便，是一種非常適合在夏天食用的菇菌。除此之外，草菇亦有更多好處！

草菇，有人嫌它帶點苦澀味，煮時以薑葱或酒汆水，可把苦味去除。

按圖看食用草菇好處及注意事項：

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5類人不宜食用過多菇菌！

儘管菇菌營養高、低卡路里而且高蛋白質，是一個優質的食材來攝取營養，但並不是人人皆宜。以冬菇為例，因含有嘌呤而不適合痛風患者食用；以草菇為例，因含有偏高的鉀質而不適合低血壓人士食用。

1. 腸胃較差人士
2. 高鉀人士
3. 低血壓人士
4. 腎病患者
5. 痛風患者

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資料參考：healthline／Healthbenefitstimes／Dr.AxeMedical Mushrooms.net

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