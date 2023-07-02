黑蒜營養｜降血壓抗衰老增免疫力5好處　自製黑蒜簡單5步可用飯煲

黑蒜曾經是風靡日、韓、東南亞的健康食品，因有助對抗三高問題而備受關注。不少人都把黑蒜當作零食，或者用作烹調時的調味料。儘管黑蒜的好處多，但對於黑蒜的認識你又知多少？如果想自製又有什麼需注意？

攝影：余曉彤



黑蒜是什麼？

黑蒜，不論外貌還是味道都有別於平常使用的大蒜，顏色黑漆漆；手感有如軟身橡皮糖般，亦因為入口沒有大蒜的辛辣感，反而帶微微的甘甜，讓更多人受落。黑蒜其實是將連皮大蒜放置在高溫高濕度的環境下，發酵1個月以上所製成，因為黑蒜不止含有大蒜的功效，更因為發酵過，令蛋白質及果寡糖分解，大蒜素更容易被人體吸收。

黑蒜是由大蒜發酵1個月以上的製成品，令黑蒜中的大蒜素更容易被人體吸收。

除了大蒜本身的功效，黑蒜比大蒜還多了不少營養素如抗氧化物、人體必需的胺基酸等。按圖看黑蒜5大功效：

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黑蒜可對抗三高？

食用黑蒜看似比食用大蒜健康得多，但是也非人人適宜，而且多吃亦不一定有益。若按世衞建議的食用量（每天2-5克，約1-2瓣黑蒜）作日常食用，而每天到底要吃多少黑蒜才可有效地抗三高則暫未有結果。註冊中醫師黃耀連則建議每天食量不應超過10克（約4瓣），2類人士需注意食用。

若按世衞建議的食用量（每天2-5克，約1-2瓣黑蒜）作日常食用。

按圖看哪2類人士需注意食用：

黑蒜曾賣至$300兩粒

黑蒜雖然並非什麼貴價食材，大部分的南貨舖都可找到，一瓶（約20-30粒）售約$60左右，但當初黑蒜剛剛面世時價格相當昂貴，2粒黑蒜索價高達$300。因此不少家庭都選擇自製，因為自製黑蒜成本其實非常低，而且步驟簡單，惟獨需要耐性。

按圖看電飯煲自製黑蒜步驟及貼士：

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資料來源：《你健康嗎？》、健康2.0