【冬天湯水食譜】茶樹菇元貝雞湯健脾補益　茶樹菇點處理最乾淨？

撰文：鄧穎琪
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茶樹菇很適合煲湯，之前試過煲排骨，今次就來煲雞，再加上元貝，湯怎會不清甜？這個湯性質溫和，不會過分滋補，很適合當作秋冬的日常保健養生湯水，有溫中健脾、補益氣血之效，大部分人皆宜飲用。
攝影：鄧穎琪
茶樹菇在一般藥房都買到，如這次就用$30買了一大包（120克），夠煲兩至三次湯。市面上見到的茶樹菇都屬於乾品，在風乾過程中或會加入硫礦或其他化學物質，加上本身泥沙較多，因此食用前必須徹底洗淨。首先，茶樹菇一定要先浸泡，個人會浸兩次，第一次浸完後，用手拿起茶樹菇，讓沙泥盡量留在那啡黃色的菇水；倒走水後，再用清水浸第二次。接著，可將茶樹菇放在隔篩上反覆沖洗數次，確保夠乾淨。有人為穩陣起見，會再拿茶樹菇去汆水，筆者就沒有這樣做，若各位覺得有需要，也可以稍作汆水。
茶樹菇多沙泥，使用前一定要先洗乾淨，浸完再沖最妥當。
這個湯用了一隻雞，雞販推薦用走地雞煲湯，並且即場幫我去走內臟和切件，省去不少工夫。而我回家後只需幫雞件去皮、汆水，有些人煲雞湯會連皮，但由於雞皮太多油分，所以個人還是習慣去皮。
整個湯味道清甜，是一家大小都會喜歡的味道，秋冬時節尤其適合，春夏季較為潮濕，則避免時常飲用。由於個人本身很喜歡食菇，因此哪怕茶樹菇味道已流失，我也會照吃湯渣。
茶樹菇元貝雞湯食譜
整個湯有溫中健脾、補益氣血之效，適合普通保健，也適合秋冬時令養生。由於湯料性質溫和，多數人都適宜飲用，惟菇類敏感者除外。
按圖了解此湯的食材療效及食用建議：
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