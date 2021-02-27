阿爺廚房｜舊版粟米肉粒飯乾身粒粒分明　易煮5步驟謹記勿加芡汁

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這是老爸年代的粟米肉粒飯版本，各材料顆粒分明、乾身，現在已很少人炮製這道菜了。「阿爺粟米肉粒飯」節錄自《阿爺廚房——消失的味道》。

阿爺粟米肉粒飯材料：

新鮮粟米100克

急凍豬柳150克

五香豆乾30克

菜脯30克

甘筍30克

青甜椒30克

松子仁30克

白飯1碗

醃料：

糖半茶匙

鹽半茶匙

胡椒粉1茶匙

生抽1湯匙

紹興酒1茶匙

阿爺粟米肉粒飯食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱）↓↓↓

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阿爺廚房——消失的味道（萬里機構授權使用）

書名：阿爺廚房——消失的味道

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名演員、武術指導及馬術教練。生於廣州富裕家庭，兒時住西關泮塘，父親李倬雲從事酒家、醬園、麵粉、絲綢生意，是正宗「西關大少」。

八歲的鼎爺，與家人逃難至香港，家道中落，但父親不改西關大少識飲識食的本色，鼎爺自少開始為父親下廚。正所謂「食在廣州，廚出鳳城」，父親以前吃的主要是順德大廚的手藝，所以鼎爺的廚風深受順德菜的影響，透過嘴刁的父親口傳廚藝技巧，又自學鑽研刀工，希望菜式做得更精緻，更合父親的胃口。

2016年，開始主持《阿爺廚房》，在節目中大展廚藝，精湛的廚藝，細膩的刀工，給大家認識一個全新的鼎爺，傳統功夫粵菜亦再次在香港牽起熱潮。

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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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