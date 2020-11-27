阿爺廚房｜蒸肉餅加糖和油令肉質更軟更潤滑！鼎爺話你知4大秘訣

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秉承鼎爺一向不藏私的作風，書內每一個菜式都有他的烹飪心得，讓各位讀者能炮製出色香味兼備的小菜、湯、飯麵及糖水。以下「鼎爺蒸肉餅」食譜內容節錄自《鼎爺廚房2：懷舊風味撚手菜》。

鼎爺蒸肉餅材料

梅頭豬肉 半斤

吊片 1隻

馬蹄 4粒

木耳 適量

水 適量

調味料

糖 1茶匙

油 2湯匙

生粉 1茶匙

生抽 1茶匙

鹽 少許

鼎爺蒸肉餅食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱）↓↓↓

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鼎爺廚房２：懷舊風味撚手菜（萬里機構授權使用）

書名：鼎爺廚房2：懷舊風味撚手菜

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝；同時由於天賦、興趣和不屈不撓的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。

於2016年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚，炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識、欣賞鼎爺的另一面。

2017年夏，他出版首本食譜《鼎爺廚房~家傳粵式手工菜》大受歡迎，在半年內再版十多次，成為當年綜合圖書類別銷量冠軍。

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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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