【三餸一湯食譜】鹹蛋蒸肉餅+番茄炒蛋+沙嗲肥牛粉絲+驅寒暖胃湯

三餸一湯，如果讓你自己揀，你會選甚麼菜？早前有網民在討論區一人一餸提名最愛的佐飯菜，結果上榜的主要都是些多汁類的家常菜式，汁撈飯簡直一流！因此，這次的三餸一湯，記者就精選出其中三款網友心愛的大路小菜，再配上近日最啱飲的驅寒湯水，包你比平日食多幾碗飯！

一星期前，網民在討論區開Post講起各自最愛的「送飯一流」菜式，綜合結果，芸芸上榜菜當中，都以多汁類中菜為主，如：蒜蓉粉絲汁、蝦醬汁、豉汁等，有網民亦說：「蒸肉餅個汁真係超送飯！」因此，以下介紹的三個餸，正正就是從網民熱捧的心水佐飯菜中，再設計成菜和肉均衡的組合，包括：鹹蛋蒸肉餅、番茄炒蛋、沙嗲肥牛粉絲，以及蘿蔔胡椒排骨湯。

鹹蛋蒸肉餅

肉餅在「最愛送飯菜」中排行第3，除了是因為它啖啖肉、配搭又多，蒸完後碟上的肉汁更是一大精華所在，佐飯滋味倍添！眾多肉餅中，以鹹蛋蒸肉餅讓人最難抗拒，在醃肉時加蛋白，肉餅質感就更滑。若你不喜歡鹹蛋蒸肉餅，還有梅菜蒸肉餅、魷魚仔蒸肉餅、茶瓜蒸肉餅等，想看更多的話，也可參考肉餅食譜大全。

由於蒸肉餅需時13至15分鐘，建議可在等候肉餅蒸好的期間，準備煮番茄炒蛋或沙嗲肥牛粉絲這些「兜兩兜」就完成的菜式，以節省時間。

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鹹蛋蒸肉餅食譜

番茄炒蛋

炒蛋的配搭明明多得很，如蘑菇、蝦仁、洋葱、苦瓜等，但通通敗給第2位的「番茄炒蛋」！大概是因為它酸酸甜甜很開胃，一家大小都百吃不厭。煮這道菜最重要是炒蛋不要太老，約7、8成熟便可。早前，黃淑儀也曾在節目中示範番茄炒蛋做法和分享了10大貼士，原來就連番茄和蛋的比例、落鑊次序都通通有竅門。

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沙嗲肥牛粉絲

沙嗲汁那甜甜辣辣又帶有花生香的味道，總是無可取代，除了茶記必食的沙嗲牛肉麵之外，沙嗲配肥牛都一樣贏盡民心。在網民最愛佐飯菜中排行第6的「沙嗲肥牛粉絲」，另一大靈魂便是粉絲，盡吸汁嗲汁之後，爽彈的粉絲變得更惹味。

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沙嗲肥牛粉絲食譜

蘿蔔胡椒排骨湯

今年的冬天分外寒冷，加上網民素來愛說：「香港嘅濕凍係世界級！」在氣溫跌破雙位數字的日子，我們更要好好注意保暖。除了多添衣物，也可以煲些暖胃暖身的湯水。一講到這裡，又立即想起胡椒湯，例如這個「蘿蔔胡椒排骨湯」，中醫師指它對脾胃很好，既可溫胃散寒，又可健胃清熱，若本身是寒底體質，更可再增加白胡椒分量。

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蘿蔔胡椒排骨湯食譜

講到這裡，你可能會疑惑，上述提到網民最愛的佐飯家常菜第2、3、6位，那麼第一位呢？如果想知道答案，不妨閱讀以下文章。

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剪接：黃卓敏