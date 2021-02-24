【減肥】日本醫生推薦吃零食甜品黃金時間？不節食不戒口吃住減磅

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-02-24 19:26

食零食與減肥，似乎是不能共存的兩件事。不過，日本節目《恐怖醫學》中有醫生指，原來只要揀啱時間，即使吃多種零食也不會胖，體重甚至可能不升反跌。節目找來一位女士做實驗，究竟效果如何？每日最佳的吃零食時間是甚麼？

日本醫學節目《恐怖醫學》早前有一集以「利用生理時鐘改善身體不適」為題，其中一個個案與身體肥胖有關。43歲的森田香織女士，因為常常吃零食，體重於半年間暴升6公斤，被界定為是有健康風險的肥胖。她向節目組求助，希望體重不要再持續上升，可以的話她甚至想減重。

主持人北野武就調侃她，指她又要吃、又想瘦，抱著不勞而穫的心態不可能成功，不過來自女子營養大學香川靖雄醫生就信心爆棚地指：「就算不戒零食，都可以阻止體重增加！」香川醫生的方法，正是配合生理時鐘調節吃零食的習慣，選對時間吃零食，那麼就算你食量不減，都仍然可以控制體重。

請按下圖睇森田香織的情況：

43歲的森田香織本身個子不高，身高只得148厘米，以顯示肥胖程度標準的BMI來計算的話，數值是25.6，被判定屬於肥胖。（ViuTV《恐怖醫學》節目截圖）

香川靖雄醫生提出了不戒零食也不會胖的方法，他說：「一天之內，有些時間體重較容易積聚，也有些時間體重沒那麼容易積聚，所以在沒那麼容易積聚的時間吃東西就可以了。」並列出3個時間帶，要嘉賓競猜。

請按下圖睇香川靖雄醫生的不戒零食減肥法，以及最佳減肥時間：

為了進一步驗證香川醫生的說法，節目組請森田女士再次登場，先記錄低她一天的吃零食情況，原來在正餐以外，她在不同時段皆會吃各式各樣的零食，有時更連仔女的茶點都搶走。節目組要森田香織進行為期10天的測試，她可以照吃同樣分量的零食，但需改變進食時間帶，看看能否阻止體重增加。

請按下圖睇森田香織的測試結果：

+ 8 + 8 + 8

雖然森田女士確實能控制體重，但她對於所吃的零食種類確實毫無節制，大部分都高脂高糖，一日吃700千卡，長此下去實在不健康。其實，也有網站曾推薦一些不致肥的輕食、零食，讓大家能在嘴饞時止止癮，要是把每日茶點時段的「口立濕」換成下列小吃，說不定能讓減肥之效更事半功倍！

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+ 14 + 14 + 14

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資料來源：《恐怖醫學》第214集