鮮准山蓮子百合糖水｜高纖維澱粉質中式滋潤糖水　改善食慾增營養

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淮山、蓮子、百合同屬於高纖維、高澱粉質的食物，是一種高熱量的中式滋潤糖水。適合胃口欠佳，營養不良時進食。「鮮准山蓮子百合糖水」食譜節錄自《煮出幸福的味道》（癌症病人資源中心二十五週年紀念版）。

4人份量

鮮淮山蓮子百合糖水材料：

鮮淮山半條（150克）

蓮子　40克

百合　10克

雪耳　5克

椰棗　6粒

水　6杯

鮮准山蓮子百合糖水食譜，逐個步驟講解示範連貼士、營養錦囊及分析（按圖細閱👇👇👇）

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煮出幸福的味道（萬里機構授權使用）

書名：煮出幸福的味道（癌症病人資源中心二十五週年紀念版）

作者：九龍中醫院聯網、伊利沙伯醫院。伊利沙伯醫院（伊院）於1963 年啟用，隸屬於九龍中醫院聯網，為九龍區其中一間急症全科醫院，病人大多來自油尖旺、九龍城及黃大仙區。伊院設有1,900 多張病床，提供24 小時急症室服務，共設15 個專科部門和三間專科診所。

伊院為各個臨床專科的病人提供全面的醫療服務，亦是香港許多臨床專科的第三層轉介中心，例如臨床腫瘤科、胸肺科、心胸外科、神經外科及婦科等。現時，伊利沙伯醫院與九龍中聯網其他八名成員，包括香港佛教醫院、九龍醫院、香港眼科醫院、廣華醫院、東華三院黃大仙醫院、聖母醫院、香港紅十字會輸血服務中心，以及香港兒童醫院，為病人提供優質的 醫護服務。聯網內共有13 間普通科門診診所，繼續為油尖旺、九龍城及黃大仙區的市民提供基層醫療服務。

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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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