冷飯保存｜待涼放雪櫃一直都係錯？醫師教米飯正確保存免腹瀉中毒

撰文： 羅曉嬉 最後更新日期： 2021-04-19 21:00

白飯因為澱粉滿滿，被視為瘦身禁物，但當白飯雪凍成「冷飯」之後，卻富含抗性澱粉，對於不少減肥人士可謂是恩物。因為冷飯比起熱騰騰的米飯，除了能降低人體吸收卡路里的效率有助減肥外，原來冷飯還可以調節血糖。不過，飯冷掉後，如沒有好好處理會造成細菌滋生，甚至會造成食物中毒，俗稱「炒飯症候群」。

炒飯症候群是什麼？

（按下圖看冷飯中毒原理！）

一般人都喜歡用隔夜飯來炒飯，炒起來米飯才會「乾身」、粒粒分明。韓國中醫師金素興（김소형，音譯）在自己的YouTube Channel指出，把剛煮好的熱米飯放在室溫環境自然降溫，容易讓細菌快速滋生，當中令人食物中毒的元凶便是「蠟樣芽孢桿菌」（又稱仙人掌桿菌 Bacillus cereus）。

韓國中醫師金素興指出，白飯當中令人食物中毒的元凶便是「蠟樣芽孢桿菌」。（圖片截取自韓國中醫師金素興YouTube 頻道）

「蠟樣芽孢桿菌」會形成孢子，且會隨空氣飄散，沾染到其他食物上。金醫師指，其最佳繁殖環境是攝氏7至49度，具有較強耐熱性，需要在攝氏135度以上持續加熱4小時才能把它殺死。若人體受到感染，首先會經過1至6小時的潛伏期，接著則會引發嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀。

曾有一名美國女性吃完中式餐廳的炒飯後，因為嚴重嘔吐與呼吸困難住院治療8天，最後控告餐廳。造成中毒的元凶正是白飯中的「蠟樣芽孢桿菌」。

按下圖看避免中毒方法！

由於細菌繁殖主要與溫度有關，把剛煮好的熱米飯放在室溫環境自然降溫容易讓細菌快速增加。為了防止細菌滋生，金醫師更建議在飯的溫度降到攝氏60度以下之前，以保鮮紙、保鮮袋或保鮮盒隔絕空氣後放進攝氏4度或以下的環境冷藏保存，如此一來才能防止食物中毒。

金醫師更建議在飯的溫度降到攝氏60度以下之前，以保鮮紙、保鮮袋或保鮮盒隔絕空氣後放進攝氏4度或以下的環境冷藏保存.（Jesse K./Unplash）

如果真的害怕雪凍白飯會有中度風險，除白飯外，還有幾種食物同樣含有豐富抗性澱粉！

按下圖看含有抗性澱粉的6種食物來源，吃冷飯不但有助調節血糖，還有助防癌？

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參考資料：韓國中醫師金素興YouTube、早安健康