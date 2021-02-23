食物安全｜11款無毒天然礦泉水名單　減致癌不育風險1日最多飲...

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-02-23 13:22

水對人體非常重要，其中不少人偏好礦泉水，坊間有礦泉水產品標榜「天然」，「水中銀小魚親測」曾檢測市售的天然礦泉水產品，篩查其中的慢性與急性有毒物質，當中有11款屬品質卓越，獲「綠魚」標籤，品牌所在地包括1個香港、1個中國及9個海外地區。

水中銀小魚親測曾檢測市售的天然礦泉水產品，當中有11款屬品質卓越。（尹嘉蔚攝）

礦泉水來自高山或地下泉水，因水流經過岩石，故含有較多礦物質，例如︰鈣、鎂、鐵、錳、硒、鋅、銅等人體必要微量元素。大眾於運動時可選擇天然礦泉水，補充因流汗而流失的電解質、礦物質和微量元素，卻不建議當清水一般飲用，否則會吸收過量礦物，建議一日最多只可飲用一支約500毫升。

11款安全礦泉水名單

小魚親測曾於檢測報告中列出11款礦泉水未驗出類雌激素及急性毒物，可獲「綠魚」標籤，證明品質卓越，符合世衞安全指引，通過生物毒性測試及沒有禁用成分。水中銀創辦人及首席商務官陳子翔先生指出瓶裝天然礦泉水廣泛應用雙酚A替代物，即使對健康未必構成嚴重風險，卻應盡量避免購買存放於戶外，被太陽直接照射的瓶裝水。 此外，市面不少膠樽標榜不含化學物雙酚A，但其替代品雙酚S、雙酚F及雙酚AF均有類似雙酚A的影響，具雌激素活性，可干擾荷爾蒙，影響生殖及發育。

請按下圖了解11款安全天然礦泉水名單（由價格高至低排序）︰

+ 6 + 6 + 6

11款綠魚樣本中，逾6成屬歐洲品牌，價格的平均數為$23.4/升，當中法國的佔一半，意大利僅次，另有2款來自南太平洋斐濟。來自外國品牌的天然礦泉水，平均售價約$7.6/250毫升(杯)，一般售價較高，而入圍的唯一中國品牌「DEARWATER 鹿啄泉」的售價比外國牌子平近1.5倍。資料中表示「EVA PURA 伊活」的品牌所在地屬香港，每250毫升售價只需約$1.3，不過各大超市未見售買該項品牌的礦泉水。

陳子翔先生提醒飲用膠樽水有3大要點應留意，請按圖了解︰

【同場加映】豉油檢測19款無毒安全食用 7款零添加劑減患癌風險

請按下圖了解19款安全豉油名單（由價格高至低排序）︰

+ 14 + 14 + 14

其中獲「綠魚」評級的豉油樣本中有7款，不含任何防腐劑、增味劑及色素。請按下圖了解（由價格高至低排序）：

+ 2 + 2 + 2

參考資料︰小魚親測/水中銀/醫．思維