入廚貼士｜朱千雪學整排骨蒸水蛋失敗！大廚教蒸水蛋成功7秘訣

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-02-23 21:10

朱千雪（Tracy）於前年8月與醫生老公吳昆倫（Justin）結婚正式成為人妻，即使婚後不多幕前演出，專注照顧家庭生活及自己的法律工作，但不時仍會在社交平台上分享日常生活。近日朱千雪在IG出post向網民求救，原來她下廚時發生小意外，兩道家常菜蒸排骨及蒸水蛋通通失敗，到底它們有沒有成功秘訣？

朱千雪（Tracy）近日向網民求救，事源她跟網上食譜嘗試煮2個零失敗的家常菜「豉汁蒸排骨」及「蒸水蛋」，結果兩個都失敗，朱千雪更指是「Epic failure」！雖然朱千雪並沒有貼成品照，但得知整豉汁蒸排骨時誤將湯匙當係茶匙，相信出來的味道都一定好鹹。另外，完美無暇的蒸水蛋屬高難度之作，她在自己IG表示：「水蛋蒸極都唔熟......45分鐘後，條邊都燶埋，但係中間全部都係水。究竟做錯乜嘢？」

近日朱千雪在IG出post向網民求救，原來她下廚時發生小意外，兩道家常菜蒸排骨及蒸水蛋麵失敗。（朱千雪IG）

按圖看朱千雪入廚失敗Post及入廚經驗：

蒸水蛋必成功7秘訣！

普遍的蒸水蛋失敗原因大多都是太水、太老、不夠平滑，某些更成了「火星坑」蒸蛋，外貌的確令人卻步。中菜大廚雷啟裕師傅曾接受訪問，歸納出幾個常見的蒸水蛋失敗原因：

1. 雞蛋同湯比例不好 2. 火太大，而蒸蛋的時間過長 3. 沒有包保鮮紙或疏氣，使水蛋不斷吸熱而變得脹身。

記者亦嘗試過蒸水蛋，個人認為最易成功的蛋、水比例為1：1.5，不過雷師傅指水的比例主要是視乎你偏好的口感，若果喜歡更軟身，把蛋和水的比例調至1：3也可以。當然想成功蒸水蛋不能一步登天，可以先嘗試1：1.5的蛋水比例，學好基本功才慢慢調整水的分量。

雷師傅指如蛋和水的比例是1:1.5，吃起來會像布甸。（資料圖片／李賢華攝）

除此之外，時間及火候都是完美無暇的蒸水蛋的成功要訣之一，更有以下7個小秘訣。

按圖看更詳盡蒸水蛋小貼士：

+ 10 + 10 + 10

雷啟裕大廚，本身是中華廚藝學院高級中廚廚師，在該學院先後修畢初級、中級及高級中廚資格，他表示餐廳或酒樓等一般都會加雞湯蒸水蛋，味道更鮮香。（資料圖片/龔嘉盛攝）

蒸排骨嫩滑不出水4大秘訣

至於蒸排骨不止需著重調味，更要避免蒸出變成一整碟水，而且肉質粗糙嚡口，難以入口。其實令排骨充滿肉汁兼又滑又腍，可以參考以下4個秘訣。

蒸排骨最怕蒸出一碟水，而且肉質粗糙嚡口。（資料圖片／張芷澄、李啟康、馮嘉雯攝）

按圖看蒸排骨嫩滑不出水4大秘訣：

+ 6 + 6 + 6

蒸水蛋及排骨都是變化多端的料理，學好基本功後，不妨參考以下幾個食譜多加練習！

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