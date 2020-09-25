【紅酒燴牛肉食譜】經典法國菜香醇濃郁　簡易版一鍋到底新手必學

紅酒燉牛肉（紅酒燴牛肉）——是法國有名的經典菜，起源於布爾岡，用紅酒、多種蔬菜和香草去燉煮牛肉，自從美國知名廚師Julia Child把這道菜列為「人類能做出的最美味之牛肉料理」，它就風靡更多人，可謂一試難忘、無人能夠抗拒，馬上把做法學起來吧！

紅酒燴牛肉，選對牛肉部位很重要。這道菜本來是農村料理，一般不會用上太矜貴的部位。由於這道菜要燉煮一段時間，所以通常用些有一定脂肪的部位，如：牛胸、牛肋條、牛腱、牛尾等，在Julia Child的傳記電影《Julie and Julia》中，就透露過她的食譜偏好用牛臀肉。不過由於市面上不算太易買到牛臀肉，因此今次就用很常見的牛肋條代替，它是牛腹附近的肋骨位置，豐腴肉嫩。

若燉煮牛肉，有肥有瘦的牛肋條是不錯的部位。

配菜方面，有洋葱、紅蘿蔔和蘑菇等，都是西餐的例牌組合，蘑菇視乎大小決定數量和切法，如果同比較細小的蘑菇，筆者大概用10個，每個切成2至4份，若蘑菇比較大，則用6個左右，每個切成4至6份。

今次務求做到一鍋到底，所以由煎牛肋條、爆香蔬菜以至之後加紅酒、香草、雞湯燉煮的過程都用同一個鍋，可謂十分方便。燉了大概一小時之後，關火加糖提味、加牛油提升滑度，之後再加蓋多焗15至30分鐘，整道菜的美味程度又再加分！若時間充裕的話，關火後可將紅酒燴牛肉擺過夜，好讓它更入味。冬天可在室溫存放，但夏天則建議入雪櫃免細菌滋生，此外，記得第二天吃的時候需重新煲滾，否則油脂凝固了，就會很影響口感。

紅酒燴牛肉食譜

健康小貼士：

牛肉蛋白質和氨基酸豐富，手術後或大病後吃牛肉能迅速修護身體組織，補中益氣，箇中的鐵質也有補血之效。但牛肋條比較肥膩，以100克牛肋條計算，熱量為228千卡，脂肪含量則是13.96克，相等於1碗飯，僅次於牛腩，亦與牛柳粒等差不多。

攝影、攝錄：陳錦超、詹郭敏

剪接：陳錦超

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